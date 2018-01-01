В новогоднюю ночь глава МЧС Владимир Пучков провел селекторное совещание, в ходе которого ему доложили, что первые часы нового 2018 года существенных происшествий в большинстве регионов России не зафиксировано, пишет РБК.
Доклады касались обстановки на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, в Приволжском, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Центральном федеральных округах, а также в Москве. "Чрезвычайных ситуаций во время празднования Нового года в России не произошло. В первые часы 2018 года ни одной чрезвычайной ситуации и значимого происшествия не зафиксировано", — говорится в сообщении министерства, опубликованном на его официальном сайте. Министр при этом напомнил, что органы управления и подразделения МЧС России с 25 декабря по 10 января переведены в режим повышенной готовности и попросил сотрудников МЧС "не расслабляться".
Он также потребовал с учётом прогноза погоды взять под контроль все автомобильные дороги как федерального, так и регионального значения, и незамедлительно решать все вопросы, связанные с очисткой дорог от снега. Особое внимание Пучков обратил на устойчивую работу социальной инфраструктуры и объектов ЖКХ. "Все службы должны работать стабильно. Там, где будут происходить аварии, быстро и оперативно должны работать все аварийно-восстановительные бригады", — сказал министр.
В заключении он поздравил всех сотрудников МЧС России с Новым годом и сообщил, что чрезвычайное ведомство завершило 2017 год с позитивными показателями по всем направлениям деятельности.
Комментарии
А что в их понятии "существенное происшествие"? Вон у людей главная ёлка сгорела...
https://skr.su/news/2800015
Ага, все в старом осталось.