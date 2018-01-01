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Неудачно запущенный фейерверк стал причиной пожара в барнаульской квартире

, ИА "Амител"
Виновников происшествия установить пока не удалось

В ночь с 31 декабря на 1 января в Барнауле произошел пожар в многоквартирном доме по адресу: улица Попова, 85. Информация об этом появилась в соцсетях. Причиной стал неудачно запущенный фейерверк.

Очевидцы сообщают, что пожарные машины не могли подъехать к месту ЧП из-за неправильно припаркованных автомобилей, тем не менее огонь удалось достаточно быстро погасить, пламя не перекинулось на соседние помещения. На момент ЧП хозяев пострадавшей квартиры не было дома.

Предположительно, петарды запускал взрослый мужчина с ребёнком. В результате одна из ракетниц попала на открытый балкон. Как следствие, у барнаульцев на девятом этаже выгорело полквартиры. Пока виновников инцидента установить не удалось.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

1.01.2018 10:24
- гость -

На момент ЧП хозяев пострадавшей квартиры не было дома.
-----------------

Вот им подарочек будет

0  0
1.01.2018 10:50
Неоавнодушны

Мы во двор заходили малолетки не закрепили фейерверк, он начал по низам палить в хаотичном порядке. По прикаркованным машинам и всему вокруг, даже сигнализации у некоторых сработали. А один заряд ушёл вверх, звук разбитого стекла отчетливо слышан был, после этого малолетки, которые там были побежали в пятый подъезд. Виновников там надо искать, а не мужчину с ребёнком))))

0  0
1.01.2018 11:52
- гость -

Мы в частном доме живём. Люди выходят, устанавливают фейерверки в огородах в сторону от своих домов и палят они на крыши чужих, слышно как сыпятся огарки, до двух ночи ходили проверяли, чтобы не загорелось. Сегодня бесполезно, а завтра пойду с профилактической беседой.

0  0
1.01.2018 12:14
Мишка Нострадамус

Сходи, много чего нового и интересного о себе узнаешь, непременно пара-тройка неадекватов найдется!

0  0
1.01.2018 12:16
гость

пожарные машины не могли подъехать к месту ЧП из-за неправильно припаркованных автомобилей

Там что есть знак "стоянка запрещена"?

0  0
1.01.2018 13:16
- гость -

А Акимфий предупреждал

0  0
1.01.2018 13:18
- гость -

На балтийской нет воды горячей, собаку мыть надо

0  0
1.01.2018 13:21
- гость -

Мне просто не приятно что моя тетушка сорок лет запускала фейерверки и ни разу никого не подожгла, в отличие от соседки ниразу не запускавшей до этого.

0  0
1.01.2018 13:57
Павсекакий

Надо запретить фейерверки в жилой зоне. Всю ночь бомбят, лишнее бабло в небо выстреливают. Разноцветные огоньки такие с..ка интересные. Никогда не видели наверное.
В СССР никакой новогодней стрельбы не было и ничего, как-то радовались.

0  0
1.01.2018 14:03
- гость -

1.01.2018 13:57
Павсекакий

ну ты и зануда

0  0
1.01.2018 14:27
гость

Пока виновников инцидента установить не удалось

А кому надо это устанавливать? Кроме хозяев квартиры. Но они не будут сами бегать, всех опрашивать. А полиция не будет, так как нет уголовного дела. Поэтому папа с ребенком пусть спят спокойно, никто их не найдет. Да и зачем, они же не хотели

0  0
1.01.2018 14:42
Павсекакий

"ну ты и зануда"
-------
Жаль не твоя хата сгорела, а то тоже, может быть, позанудствовал чуток

0  0
1.01.2018 14:45
анон

http://www.5-tv.ru/news/175719/

0  0
1.01.2018 14:54
- гость -

гостю 13.57 вообще это и так запрещено, просто все плевали на это, разрешено запускать фейерверки только на специальных площадках. А так я за, надо штрафы огромные сделать что бы неповадно было в жилых зонах запускать

0  0
1.01.2018 15:07
гость

Какая то чушь, мужчина с мальчиком запускали фейерверк на балконе, виновников инцидента установить не удалось

0  0
1.01.2018 15:14
Гость

Ну да, 1 января трудно некоторым печатный текст понять. Попробуйте еще раз перечитать. Где сказано, что на балконе запускали?

0  0
1.01.2018 15:19
- гость -

А голове все перемешалось гость 1507 ?

0  0
1.01.2018 15:20
- гость -

Видимо у гостя праздник удался))

0  0
1.01.2018 15:39
- гость -

никто инструкцию не читает, палят выпившие, результат на лицо

Сочувствую хозяевам погоревшей квартире.

0  0
1.01.2018 16:08
- гость -

Хосподи где мы живем

0  0
1.01.2018 16:32
- гость -

Неужто в Нашем богатом городе остались нищеброды,которые не могут себе поставить бронированные стеклопакеты?

0  0
1.01.2018 17:04
- гость -

после этого малолетки, которые там были побежали в пятый подъезд
---
балабол

0  0
1.01.2018 17:07
- гость -

Мне просто не приятно что моя тетушка сорок лет запускала фейерверки и ни разу никого не подожгла, в отличие от соседки ниразу не запускавшей до этого
---
один случай на весь барнаул произошел
Вы переоцениваете финансовые возможности своей тетушки, пусть и за 40 лет

0  0
1.01.2018 18:28
гость

1.01.2018 15:14
Гость
Где сказано, что на балконе запускали?

Вот здесь: http://www.amic.ru/news/404324/

0  0
1.01.2018 18:29
гость

1.01.2018 15:19
- гость -

Подробности: http://www.amic.ru/news/404324/

0  0
1.01.2018 18:31
гость

1.01.2018 15:14
Гость
Где сказано, что на балконе запускали?

Вот здесь: http://www.5-tv.ru/news/175719/

0  0
1.01.2018 18:32
гость

1.01.2018 15:19
- гость -

Подробности: http://www.5-tv.ru/news/175719/

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