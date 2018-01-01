В ночь с 31 декабря на 1 января в Барнауле произошел пожар в многоквартирном доме по адресу: улица Попова, 85. Информация об этом появилась в соцсетях. Причиной стал неудачно запущенный фейерверк.
Очевидцы сообщают, что пожарные машины не могли подъехать к месту ЧП из-за неправильно припаркованных автомобилей, тем не менее огонь удалось достаточно быстро погасить, пламя не перекинулось на соседние помещения. На момент ЧП хозяев пострадавшей квартиры не было дома.
Предположительно, петарды запускал взрослый мужчина с ребёнком. В результате одна из ракетниц попала на открытый балкон. Как следствие, у барнаульцев на девятом этаже выгорело полквартиры. Пока виновников инцидента установить не удалось.
Комментарии
На момент ЧП хозяев пострадавшей квартиры не было дома.
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Вот им подарочек будет
Мы во двор заходили малолетки не закрепили фейерверк, он начал по низам палить в хаотичном порядке. По прикаркованным машинам и всему вокруг, даже сигнализации у некоторых сработали. А один заряд ушёл вверх, звук разбитого стекла отчетливо слышан был, после этого малолетки, которые там были побежали в пятый подъезд. Виновников там надо искать, а не мужчину с ребёнком))))
Мы в частном доме живём. Люди выходят, устанавливают фейерверки в огородах в сторону от своих домов и палят они на крыши чужих, слышно как сыпятся огарки, до двух ночи ходили проверяли, чтобы не загорелось. Сегодня бесполезно, а завтра пойду с профилактической беседой.
Сходи, много чего нового и интересного о себе узнаешь, непременно пара-тройка неадекватов найдется!
пожарные машины не могли подъехать к месту ЧП из-за неправильно припаркованных автомобилей
Там что есть знак "стоянка запрещена"?
А Акимфий предупреждал
На балтийской нет воды горячей, собаку мыть надо
Мне просто не приятно что моя тетушка сорок лет запускала фейерверки и ни разу никого не подожгла, в отличие от соседки ниразу не запускавшей до этого.
Надо запретить фейерверки в жилой зоне. Всю ночь бомбят, лишнее бабло в небо выстреливают. Разноцветные огоньки такие с..ка интересные. Никогда не видели наверное.
В СССР никакой новогодней стрельбы не было и ничего, как-то радовались.
1.01.2018 13:57
Павсекакий
ну ты и зануда
Пока виновников инцидента установить не удалось
А кому надо это устанавливать? Кроме хозяев квартиры. Но они не будут сами бегать, всех опрашивать. А полиция не будет, так как нет уголовного дела. Поэтому папа с ребенком пусть спят спокойно, никто их не найдет. Да и зачем, они же не хотели
"ну ты и зануда"
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Жаль не твоя хата сгорела, а то тоже, может быть, позанудствовал чуток
http://www.5-tv.ru/news/175719/
гостю 13.57 вообще это и так запрещено, просто все плевали на это, разрешено запускать фейерверки только на специальных площадках. А так я за, надо штрафы огромные сделать что бы неповадно было в жилых зонах запускать
Какая то чушь, мужчина с мальчиком запускали фейерверк на балконе, виновников инцидента установить не удалось
Ну да, 1 января трудно некоторым печатный текст понять. Попробуйте еще раз перечитать. Где сказано, что на балконе запускали?
А голове все перемешалось гость 1507 ?
Видимо у гостя праздник удался))
никто инструкцию не читает, палят выпившие, результат на лицо
Сочувствую хозяевам погоревшей квартире.
Хосподи где мы живем
Неужто в Нашем богатом городе остались нищеброды,которые не могут себе поставить бронированные стеклопакеты?
после этого малолетки, которые там были побежали в пятый подъезд
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балабол
Мне просто не приятно что моя тетушка сорок лет запускала фейерверки и ни разу никого не подожгла, в отличие от соседки ниразу не запускавшей до этого
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один случай на весь барнаул произошел
Вы переоцениваете финансовые возможности своей тетушки, пусть и за 40 лет
1.01.2018 15:14
Гость
Где сказано, что на балконе запускали?
Вот здесь: http://www.amic.ru/news/404324/
1.01.2018 15:19
- гость -
Подробности: http://www.amic.ru/news/404324/
1.01.2018 15:14
Гость
Где сказано, что на балконе запускали?
Вот здесь: http://www.5-tv.ru/news/175719/
1.01.2018 15:19
- гость -
Подробности: http://www.5-tv.ru/news/175719/