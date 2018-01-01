Молодежная сборная России завершила свое выступление на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, проходящему в Баффало. В последнем матче подопечные Валерия Брагина проиграли по буллитам сборной Швеции – 4:3. "Тре крунур" таким образом выиграли все 4 матча на групповом этапе, сообщает "Спорт-Экспресс".
Матч складывался для россиян непросто. Трижды по ходу встречи шведы выходили вперед. Последний раз сборной России удалось сравнять счет за 3 минуты 45 секунд перед финальной сиреной. В итоге россияне набрали в группе семь очков, финишировав третьими. У шведов – 11 очков, у чехов – 9.
Напомним, после неудачного старта с чехами (4:5) молодежная сборная России выиграла два поединка. Поочередно команда Валерия Брагина переиграла сверстников из Швейцарии и Беларуси с одинаковым счётом 5:2.
3 января в 06:00 по Барнаулу россияне встретятся в ¼ финала со сборной США.
Комментарии
Тяжко без мельдония
Здесь дело не в мельдонии, а в общем состоянии спорта в России. И если посмотреть, кто играет в составе молодежки, там можно увидеть игроков, играющих в юниорских лигах США и Канады - потому, что ничего подобного у нас в стране нет и теперь уже не будет....
надо было вофку с ночной лиги позвать... тот бы по 5 шайб накидал...
Спасибо Мутко, разваливающему спорт с завидным упорством и Путину, для которого важнее стадионы стоимостью в миллиарды, чем достижения спортсменов, которые этим двум вообще не нужны.
Вофка на трех точках катается, его любой уважающий себя хоккеист первым силовым приемом из трусов вытряхнет...
Зато с Кремля никто не вытряхнет!
Ничего страшного, у нас с хоккеем все в полном порядке. Шведы -сильная команда, сегодня мы проиграли, завтра они нам.
В полном порядке было в 60-и отчасти 70-х годах прошлого столетия, когда по уровню хоккея были первыми в мире и любое место кроме первого считалось неудачей!!!
1.01.2018 11:01
- гость -
Тяжко без мельдония
0 0
1.01.2018 11:37
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Матч смотрели хоть? комментаторы,
1.01.2018 12:20
- гость -
Если ты знаешь что то про хоккей кроме заметок на амике, то должен знать, что мы всегда входим в тройку лидеров. Периодически являемся чемпионами мира. Погугли, умник
Это к Вам больше относится - с 1974 по 1980 год СССР был первым! Россия последние годы первой была в 2003, затем в 2011 году - регресс очевиден...