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Заслуженный артист России умер в Москве на 58-м году жизни

, ИА "Амител"
Актер Театра Маяковского Александр Шаврин всего две недели назад отметил свой день рождения

Фото: mayakovsky.ru

Один из ведущих артистов Театра Маяковского Александр Шаврин скончался на 58-м году жизни, сказано на сайте театра. Шаврин умер 30 декабря после продолжительной болезни. Ранее сообщалось, что он страдал онкологическим заболеванием.

Александр Шаврин родился 16 декабря 1960 года. Окончил Высшее театральное училище имени Щукина в 1982 году, тогда же стал актером Театра Маяковского, где играл до 2006 года. После небольшого перерыва вернулся в театр​ в 2011 году. В 2001 году Шаврин получил звание "Заслуженного артиста России". Шаврин играл в семи спектаклях текущего репертуара театра, в прошлом играл в "Карамазовых", "Жизни Клима Самгина", "Леди Макбет Мценского уезда" и других постановках театра. ​Он также снимался в сериалах и кино. Среди его работ — "Бедная Настя", "Адмиралъ", "Дети Арбата", "Сволочи", "Водитель для Веры", "Виола Тараканова. В мире преступных страстей"  и ряд других.

Прощание с заслуженным артистом России Александром Шавриным состоится 2 января.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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