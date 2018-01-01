Президент Ирана Хасан Рухани впервые публично прокомментировал массовые акции протеста, которые уже несколько дней проходят в городах страны. По его словам, граждане имеют конституционное право на критику правительства.
Президент Хасан Рухани на заседании правительства заявил, что граждане имеют право критиковать власти, и призвал нацию к сотрудничеству с властями. "Мы свободная нация, основанная на Конституции и правах граждан, люди могут свободно выражать свою критику и даже свое недовольство", — цитирует Рухани Press TV. Однако он добавил, что способ выражения протеста должен вести к улучшению ситуации в стране и повышению уровня жизни людей. По его словам, критика властей не имеет ничего общего с акциями насилия и нанесением ущерба общественному имуществу. В стране нельзя допустить создания атмосферы, которая бы вызывала опасения у людей за свою безопасность, подчеркнул президент.
Массовые акции протеста в Иране, которые в некоторых местах переросли в беспорядки, начались 28 декабря. Вышедшие на улицы люди выражали недовольство резким ростом цен, особенно на продукты питания, ростом безработицы и засильем коррупции. По информации Reuters, провоцирующим фактором стали государственные митинги в память об окончании антиправительственных акций 2009 года. Первые протестующие вышли на улицы второго по величине города страны Мешхеда и быстро распространились на другие города, включая Тегеран. Причем лозунги протестующих были не только экономическими, но и политическими, в том числе антиклерикальными.
На некоторых акциях протестующие требовали не только ухода с поста верховного лидера страны Али Хаменеи, которого называли при этом "диктатором", но и смены государственного строя (Иран — исламская республика). Кроме того, как передает Reuters, демонстранты нарушили одно из главных политических табу и провозглашали благословения шаху Мохаммеду Реза Пехлеви, свергнутому в результате исламской революции 1979 года.
По данным агентства, безработица среди молодежи достигает в стране 28,8%. Молодежь и городское население с энтузиазмом восприняли заключение "ядерной сделки" с США в 2015 году в обмен на снятие международных санкций. Однако перемены, по мнению протестующих, идет слишком медленно и не дают шансов большинству молодых людей продвинуться в жизни.
В настоящее время иранские власти блокируют доступ к Telegram. По информации Associated Press, также в Иране оказалась заблокирована соцсеть Instagram. Агентства сообщают о сотнях задержанных. В городе Дуруд погибли двое протестующих, власти возложили вину за их гибель на иностранных агентов.
Предыдущие массовые акции протеста в Иране происходили в 2009 года после выборов президента, на которых победил консерватор Махмуд Ахмадинежад. Тогда полиция назвала все демонстрации незаконными и приняла силовые меры для их подавления. Тогда власти также прибегали к отключению каналов коммуникаций и блокированию соцсетей.
Комментарии
Даже чюрочьки бьются за свои благи.
Не сейчас, так через год-другой иранский исламистский фюрер слетит к фигам собачьим.
Вернее, не сам слетит, а будет скинут.
И никакой рейтинг и карательные органы, запреты инета ему не помогу
Президент Хасан Рухани на заседании правительства заявил, что граждане имеют право критиковать власти, и призвал нацию к сотрудничеству с властями. "Мы свободная нация, основанная на Конституции и правах граждан, люди могут свободно выражать свою критику и даже свое недовольство", — цитирует Рухани Press TV. Однако он добавил, что способ выражения протеста должен вести к улучшению ситуации в стране и повышению уровня жизни людей. ​
Доведут народ до ручки, наплевав на Конституции своих стран, а потом, мявкают " майдан, не допустим" " согласованные протесты", все диктаторы одинаковы, что исламофюрер Рухани, что его северный сосед
По его словам, критика властей не имеет ничего общего с акциями насилия и нанесением ущерба общественному имуществу.
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Сначала люди критикуют, власть в интернетах. Потом переходят к мирным протестам. Ну а потом беспорядки со свержением вождя. Этот Хасан только делает вид, что об этом не знает. Пусть лучше бежит самолёт заправлять.
А правохранители иранские имеют право стрелять в беременных женщин?...
Рост цен, безработица, коррупция...
Слава Богу - не в Иране живем!
Россия предоставит Ирану два кредита объемом примерно 2,5 миллиарда евро. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак, передает ТАСС 6 июня 2016
Иран получит от России кредит в размере 7 миллиардов долларов. Об этом заявил первый заместитель министра промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Моджтаба Хосроутадж, сообщает РИА Новости. При этом 5 миллиардов долларов правительство выделит из федерального бюджета, а еще 2 миллиарда долларов даст ВЭБ.12 ноября 2015
Также давали кредиты Украине, перед падением режима Януковича
Тенденция однако, за что Россия путиным наказана?
Не, ну местная шпана здесь уверяла, что подаренный Путиным кредит Украине мы получим с процентами, получаем до сих пор - обнищанием населения и снижением уровня жизни. А кредиты раздаем, в том числе на покупку Турцией С-400!!!!!!
Комметаторам безработица не угрожает. Хорошо платят?
Комментаторам, здесь разве что вова, да ЕР платят, но только перед выборами.
Может США там госпереворот хотят организовать?
15:11, да разумеется, людям жрать нечего, безработица, чиновники за воровались, а виновато как всегда США
1.01.2018 15:30
- гость -
Кто сказал, что США виноваты? В результате организованных США госпереворотов, людям дают пожрать, всех устраивают на работу, садят в тюрьму чиновников
1.01.2018 15:50
гость
В результате организованных США госпереворотов, людям дают пожрать, всех устраивают на работу, садят в тюрьму чиновников
В Афганистане, Ираке, Ливии и на Украине сейчас так
"да разумеется, людям жрать нечего, безработица, чиновники за воровались"
Я так понимаю что ты только что из Ирана и не понаслышке знаешь ситуацию в стране.
А у нас чё ни так?
ООН, США и Евросоюз сняли санкции с Ирана, под которыми он с севкарейкой сидел с 1993 года за атом.бомбу. севкарейка не прогнулась, а вот Иран получит доступ к замороженным «активам на сумму 50 млрд долларов». видать деньги скоммуниздили аятоллы, раз народу опять жрать нечего.
1.01.2018 16:54
- гость -
А у нас чё ни так?
У нас так было в 90-е
1.01.2018 16:57
- гость -
Иран получит доступ к замороженным «активам на сумму 50 млрд долларов»
Может не получил?
не ну а чо? 10 убитых всего. вот когда 200-300 убъют, тогда муллам в зад трубу ограждения засунут, как это сделали с мухомором коддафи.
1.01.2018 18:11
- гость -
Коддафи американцы засовывать помогали. За это их посла там порвали. Коддафи отказался от ядерного оружия и умер с трубой в заду. Теперь там мир. Хорошая работа, большие зарплаты и ни какой коррупции
Международные санкции обошлись Ирану в более 160 млрд долларов с 2012 года только в результате потери доходов от экспорта нефти.Точной даты, с которой перестанут действовать санкции ООН, не существует.Сначала МАГАТЭ должно официально подтвердить выполнение Ираном обязательств по соглашению. 2 января 2016 года сообщалось впервые за пять лет иранская компания получила за свой товар деньги на открытый в банке из ЕС счет, а это значит, что , что санкции Евросоюза на экспорт нефти из Ирана уже сняты
1.01.2018 18:25 в Венесуэле голод, эпидемии, 200 протестующих убиты за полгода. и никак трубу не засунут. потому что Россия помогает маньяку мадуре кредитами , жратвой и оружием. недавно списала кредитов на 3 млрд.
1.01.2018 18:44
- гость -
А в Афганистане, Ливии, Ираке и на Украине сейчас много работы и хорошие зарплаты. А чего не развивать экономику, если санкций нет и никто госпереворот не готовит? Так и мы бы развили. И Венесуэла. И Иран
1.01.2018 18:44
- гость -
Разве можно сравнить диктатуру Венесуэлы с диктатурой КНДР? А в КНДР никаких беспорядков, интересно почему? Может прежде, чем трубу засунут диктатору, сначала большое количество оппозиционеров по трубе получают?