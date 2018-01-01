С необычным поздравлением обратился в новогоднюю ночь к своим подписчикам в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров. Помимо традиционных праздничных пожеланий, он прочитал стихотворение. Причем ранее Кадыров как раз обещал, что продекламирует стихотворение именно на Новый год.
Также глава Чечни пожелал в наступившем году всем счастья, удачи и благополучия. Ранее с Новым годом россиян поздравил президент России Владимир Путин. Он пожелал согражданам здоровья и перемен к лучшему в 2018-м.
Комментарии
Придурок(((
Плевать на этого Кадырова, кто это?
Недавно телевизор рассказывал расеянам, что нехорошим мессенджером Telegram пользуются террористы, потому что Дуров отказался передать ФСБ ключи для расшифровки сообщений.
Нады бы забанить рамзанку и в "террористическом" Telegramе. Пусть залазит у себя там на минарет и общается со своими, как это традиционно делали муллы.
Ну а в какой ещё стране за терроризм главой субъекта назначают?
Приятное видео, видно, что не артист, рассказывает искренне. Пусть сдохнут русофобы
А чо, кадыров не русофоб?
Политик Алексей Навальный, которого в заключительные дни 2017 года не допустили до участия в выборах президента, одновременно с главой государства Владимиром Путиным выпустил свое обращение к россиянам. На фоне рисованного Кремля он заявил, что пока говорить за всю Россию не может и пожелал "оставаться хорошими людьми". Видео опубликовано на Youtube-канале оппозиционера.
1.01.2018 14:44
- гость -
Кадыров русофобам не нравится
1.01.2018 14:59
- гость -
говорить за всю Россию не может
Как человек, который хочет санкциями разорвать Россию, говорить за Россию? Может он осознал?
Хорошо, что русскоязычных россиян поздравляет человек освободивший свой народ от бандитов и сепаратистов пытавшихся захватить бандитскими методами власть в благодатном кусочки России. Россия единая страна, в которой живут счастливые и мирные люди.
16:08-Дыров???
1.01.2018 16:34
- гость -
Для вас полуграмотного - да. Именно он.
Нацики не только на Украине опасны, в Питере вроде бы наш нацик бомбу заложил. Хотя против кого он ее заложил? Против Кадырова?
Хорошо, что нам говорят всю правду о Украине и их плохую жизнь и про их нациков. Это позволяет нам бороться против всех паразитов. Мы, россияне любим мир, согласие и дружбу между народами в мире.
1.01.2018 18:07
- гость -
Мне не надо про это говорить, у меня родственники и знакомые там. Знаю и пенсии, и цены, и как с работой, и кто сейчас там на работу принимает и как принимает