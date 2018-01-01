ГУ МЧС по Алтайскому краю раскрыло подробности происшествия в новогоднюю ночь в Барнауле, когда ракетница угодила в балкон многоэтажки, вызвав пожар.
Как следует из сообщения с офсайта ведомства, в новогоднюю ночь произошел пожар на улице Попова, 85 - загорелся балкон в многоквартирном девятиэтажном доме. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели вещи на балконе 9-го этажа, едкий дым заполнял подъезд жилого дома.
12 человек были эвакуированы по лестничным маршам. Чуть более 40 минут потребовалось огнеборцам для полной ликвидации пожара. В тушении пожара были задействованы 42 человека и 14 единиц техники, в том числе сотрудники полиции и работники скорой медпомощи.
По оценкам специалистов, предварительной причиной пожара является неосторожность при обращении с огнем (не исключена версия неправильного использования пиротехнических изделий).
Из других ЧП праздничной ночи, случившихся в Алтайском крае, МЧС называет 9 техногенных пожаров. Они произошли в частных жилых домах в Благовещенском и Шипуновском районах, а также Бийске; кроме того, горели надворные постройки в Рубцовском районе; бани в Баевском и Третьяковском районах; жилой дом и надворные постройки в Зональном районе; производственный цех и автомобиль в Барнауле.
Комментарии
Вот здесь написано: http://www.5-tv.ru/news/175719/ мужчина с мальчиком запускали фейерверк на балконе, виновников инцидента установить не удалось