Оперная певица и вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Мария Максакова стала самой популярной женщиной по итогам исследования поисковых запросов жителей России, сообщает "Яндекс".
По мнению авторов рейтинга, внимание к личности Максаковой значительно выросло после убийства её супруга — бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Максакова и Вороненков бежали на Украину в начале 2017 года. Вороненков заявлял, что у него имеется компромат на российские власти.
В первую пятёрку популярных женщин вошла певица Юлия Самойлова, которой не удалось выступить на Евровидении из-за запрета украинских властей. В список также попали скандальные Диана Шурыгина и Анастасия Волочкова.
На десятом месте оказалась супруга действующего президента Франции Эммануэля Макрона — Брижит Макрон.
Ранее в список самых влиятельных женщин России по версии журнала Forbes вошли глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина и главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, указывает Regnum.
Комментарии
Я думал жена кадырова
Ужас, какая страшная. Значит в Яндексе мужики поисковиком меньше пользуются, иначе Поклонская бы победила
Яндекс отвечает на запрос строго в соответствии с линией партии и правительства. Им пользуются люди, которые об этом не задумываются, и вообще редко задумываются. Поэтому такие результаты "популярности".
А где Бузова та?
Весь топ представлен гражданками с низкой социальной ответственностью.
вот только сегодня видео про нее смотрел, как она в Киеве отжигает