Участие КНДР в Олимпийских играх в Южной Корее станет проявлением истинного олимпийского духа, считает представитель Олимпийского оргкомитета. Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР участвовать в Играх-2018 в своей новогодней речи.
"Олимпийский комитет неизменно приветствует всех участников Олипийских игр. Если Северная Корея официально примет решение об участии, это будет проявлением мира, дружбы и истинного олимпийского духа", — цитирует информагентство Kyodo представителя оргкомитета.
Глава КНДР заявил о том, что Северная Корея готова отправить делегацию для участия в Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане во время своей новогодней речи. "Зимние игры, которые пройдут в Южной Корее, станут хорошим событием для страны. Мы искренне надеемся, что зимние игры станут успехом. Мы готовы предпринять различные шаги, включая отправку делегации", — сказал Ким Чен Ын, добавив, что КНДР готова к диалогу с Сеулом.
В то же время глава КНДР не преминул подчеркнуть, что создание ядерного арсенала страны успешно завершено, и ядерная кнопка постоянно находится на его столе.
Комментарии
Спортсменов из КНДР на допинг наверное не проверяют. А то Ким Чен Ын обидится
Дожили КНДР допускают, а Россию под руководством гения всех времен и народов нет!
1.01.2018 15:06
- гость -
Может когда у нас, как в КНДР врагов народа начнут расстреливать, нас тоже зауважают?
Как можно палачей уважать! И уж если переходить на вашу терминологию, враги народа это те кто внедрял допинг и покрывает до сих пор эту шпану...
15:09, вы больны? Причём тут расстрелы и уважение? Если Россия мухлюет, то Россию и отстранили. Тех спортсменов кто плюнет на Россию и пойдёт под белым флагом - допускают. КНДР в жульничестве не замечена, оснований для не допуска нет.
Есть опасения, что члены делегации могут не вернуться обратно в КНДР. Сейчас там наверное ломают головы, как этому помешать. Хорошо если на родине останутся заложники в виде членов семей спортсменов. Тогда их просто предупредят, что в случае чего, всю семью расстреляют. Плохонькая, но гарантия...
Может когда у нас, как в КНДР врагов народа начнут расстреливать, нас тоже зауважают?
Вы в своем уме? Предлагать президента расстрелять?
и только русские без флага и родины, на этом "празднике жизни"
1.01.2018 15:31
- гость -
Вы в своем уме? Предлагать президента расстрелять?
В КНДР президент расстреливает. Вот их и допустили. За расстрелы допускать можно. это только за допинг нельзя. Допинг куда страшней расстрелов
Да они просто сцат Ким Чен Ына
их не допустят! они сами просрали сроки подачи заявы.
Ни северокорейцев, ни сомалийцев, ни иранцев не отстраняют, как не пугают нас с экранов. Отстраняют тех кто согласно выводам международной комиссии заставлял использовать своих национальных спортсменов допинг для ложных результатов и обмана чистых спортсменов мира. И этих, так называемых спортсменов непосредственно.
В КНДР президент расстреливает=== не только. братьёв своих ядом потравил как тараканов а тетку-зануду и дядьку, что его вырастили(папику некогда), из миномётов на фарш перемолол- такой затейник- чикатила отдыхает!
В отличие от России, Северная Корея ,скорее всего,будет участвовать на Олимпиаде
под своим флагом и гимном.
Никто никого не отстраняет за расстрелы оппозиции. Только за допинг. Допинг страшней расстрелов. Он несет вред здоровью
1.01.2018 16:20
гость
Никто никого не отстраняет за расстрелы оппозиции. Только за допинг. Допинг страшней расстрелов. Он несет вред здоровью
После расстрела проблемы со здоровьем исчезают