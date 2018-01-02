Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Морозная и солнечная погода продолжит царить в Алтайском крае во вторник, 2 января — минувшей ночью температура в регионе опускалась до -32 градусов.
"Без осадков, утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица", — говорится в прогнозе алтайского ЦГМС на второй день 2018 года.
Днем в крае будет -17…-22 градуса, в предгорных районах -11…-16 градусов. Ветер ожидается переменный,3-8 метров в секунду.
В Барнауле также без осадков, утром изморозь, возможен туман, на дорогах местами гололедица. Днем в краевой столице будет -17…-19 градусов. Ветер будет переменным, 3-8 метров в секунду.
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