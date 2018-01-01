Сотрудники отделения полиции по Косихинскому району задержали мужчину, подозреваемого в совершении квартирной кражи в райцентре, сказано на сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По предварительным данным, неизвестные лица, взломав входную дверь, проникли в один из частных домов, расположенных в селе Косиха по улице Советская, и похитили из него 1000 рублей, а также серебряные украшения.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 23-летний местный житель. Установлено, что деньги подозреваемый потратил на спиртные напитки. Похищенные украшения сотрудники полиции изъяли и вернули потерпевшему.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ — кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.
Комментарии
158 УК РФ ... отпущен под подписку о невыезде.
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Видно мест в тюрьмах нет. Он же завтра ещё кого-нибудь обкрадёт.