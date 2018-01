В Ливерпуле сгорела многоуровневая парковка, на которой находилось 1,4 тыс. автомобилей, сообщает Би-би-си. По предварительным данным, никто не пострадал.



Парковка находилась рядом с концертно-развлекательным комплексом Echo Arena в Ливерпуле. Ее вместимость составляет 1,6 тыс. автомобилей, но во время пожара заняты были не все места. По данным полиции, огонь уничтожил все автомобили, их владельцам рекомендовали обратиться в страховые компании.



Полиция эвакуировала жителей близлежащих домов из-за сильного дыма. Из-за пожара пришлось отменить заключительную часть проходившей на Echo Arena международная выставка лошадей. Животных пришлось срочно эвакуировать.

Мэр Ливерпуля Джо Андерсон заявил в своем Twitter, что находившихся в здании автостоянки лошадей удалось эвакуировать, животные не пострадали. ​"Похоже, что загорелся Land Rover на третьем уровне, лошади с первого уровня были эвакуированы", — написал он.

