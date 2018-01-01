В немецком городе Кандель (земля Рейнланд-Пфальц) 15-летний беженец из Афганистана зарезал ровесницу-немку. Об этом со ссылкой на Bild пишет Lenta.ru.
Как отмечается, выходец из Афганистана нанес девушке удар 20-сантиметровым кухонным ножом в одной из городских аптек, где в тот момент находились от 15 до 20 человек.
Известно, что погибшая некоторое время находилась в любовных отношениях с убийцей, но затем захотела прекратить общение с ним. После этого афганец начал угрожать ей и преследовать девушку, ее родителям пришлось подать на настойчивого юношу жалобу. Полиция провела с ним беседу, после чего он решил подкараулить девушку и убить ее.
Обнаружилось также, что юноша нелегально прибыл в Германию в апреле 2016 года без сопровождения родителей.
Крупнейший телеканал Германии ARD отказался освещать убийство, поскольку инцидент являлся "местечковым", отмечает Welt. После того, как другие немецкие СМИ обратили внимание на замалчивание произошедшего со стороны ARD, телеканал посвятил убийству небольшой сюжет, вышедший в итоговом выпуске новостей.
Комментарии
И что? У нас то же:
21 Декабря 2017
В Уфе разыгралась кровавая драма. 26-летний гражданин Узбекистана Алижон К. сделал предложение девушке и, не добившись взаимности, в порыве гнева схватился за нож и нанес своей несостоявшейся жене 17 ножевых ранений.
Теперь Меркель объяснит, что это не связано с беженцами
А Путин и объяснять ничего не будет.
Так тут все понятно
Дикие нравы , зверные обычаи
На все воля Аллаха
Цивилизованные люди
В Германии всегда был порядок
Если беженцы такое зверьё, то что из себе представляют те, от кого они бежали?!
вот девки дуры! чтобы дорого продать писю, надо искать себе ровню,а не с чертями неграмотными чумазыми флиртовать!
Был порядок, но то было давно и неправда.
у Шария есть видео, где немки рассказывают о своем отношении к случаю в Кельне
по их мнению, главное, чтобы много полиции не было, это создает напряженность
Дикие нравы , зверные обычаи
Отелло
это не мешает немцам голосовать за Меркель. Чего вы переживаете за ниъх сами разберутся ,что им по нраву. Наши СМИ впрягаются прямо, а немцы то и не в курсе что их спасать хотят )
Для чего вообще было общаться с афганским бомжом, а тем более спариваться?
Так то он ничем не отличается от россиянца, который жене руки отрубил.
1.01.2018 17:55
Che
а немцы то и не в курсе что их спасать хотят
А кто их спасать то хочет? Да и ту, которую зарезали, уже не спасти
1.01.2018 18:01
- гость -
Сильно отличается, он тут родился, а афганец приехал
Принят план по увеличению численности населения России.
Численность населения может увеличиться до 154 млн человек к 2036 году.
При этом общий рост будет достигнут, согласно среднему и высокому прогнозам, за счет мигрантов. Ежегодно в стране по оптимистическому варианту будет селиться 350–450 тыс. человек и 285–300 тыс. по среднему.
Все сценарии предполагают, что в ближайшие годы естественный прирост населения будет отрицательным .
1.01.2018 18:08
- гость -
Может афганцев к нам позвать?
1.01.2018 18:12
гость
Всех потащат в россиянцы, афганцы не исключение. Хотя предпочтения будут для "бывших" братьев.
1.01.2018 18:16
- гость -
Пока в таких масштабах, как в Европу, не тащат. Да они к нам и меньше хотят, чем в Европу. И пусть так хотят