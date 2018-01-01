ГУ МЧС России по Алтайскому краю опубликовало прогноз возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории региона. Как следует из сводки, больше всего в ведомстве опасаются роста числа пожаров и ДТП.
По мнению ГУ МЧС, высока вероятность происшествий на всей территории края, обусловленных техногенными пожарами в жилом секторе в результате неосторожного обращения с огнем, эксплуатации печей и теплопроизводящих установок. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться в Усть-Калманском и Залесовском районах.
Помимо этого резко возрастает риск увеличения пожаров и травм среди населения из-за нарушения мер безопасности при использовании пиротехники в новогодние праздники.
Также МЧС полагает, что возможно увеличение количества ДТП на всей территории края, из-за погодных условий (на дорогах гололедица), а также из-за нарушений правил дорожного движения. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральной трассе Р-256 в Бийском и Тальменском районах, А-322 в Рубцовском и Шипуновском районах.
Ко всему прочему на всей территории Алтайского края возможны происшествия на коммунальных системах жизнеобеспечения из-за большого процента износа оборудования водопроводных и тепловых сетей. Наконец, на озерах и реках края возможны происшествия, обусловленные провалами людей и техники на льду.
Прогноз погоды на 2 января: в Алтайском крае - переменная облачность, преимущественно без осадков, в ночные и утренние часы местами туман, изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный, 3-8 м/с. Температура воздуха: ночью минус 27…32˚С, при облачности минус 19…24˚С, днём минус 17…22˚С, в предгорных районах минус 11…16˚С. В Барнауле: переменная облачность, без осадков, в ночные и утренние часы изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный, 3-8 м/с. Температура воздуха: ночью минус 27…29˚С, днём минус 17…19˚С.
Комментарии
А Акимфий предупреждал
1.01.2018 17:25
- гость -
АкиНфий, если что.