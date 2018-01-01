Российская теннисистка Мария Шарапова начала новый 2018 год с победы. Она вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне. Призовой фонд турнира равен 627 тысячам долларов США, пишет "Спорт-Экспресс".
1 января спортсменка победила румынку Михаэлу Бузэрнеску в двух сетах со счётом 6:3, 6:0. Следующую встречу она проведёт с американкой Элисон Риске, одолевшую ранее пятую "сеянную" китаянку Ван Цян.
У Шараповой сейчас 59-я позиция в рейтинге WTA. Первое место в нём занимает румынка Симона Халеп. Напомним, Мария Шарапова возобновила спортивную карьеру в апреле 2017 года после того, как отбыла дисквалификацию из-за использования мельдония. Ранее теннисистка говорила, что хотела бы выступить в 2020 году на летней Олимпиаде в Токио.
Комментарии
Хорошо, что отбыв наказание за использование мельдония россиянка Мария вряд ли будет участвовать дальше в каких нибудь так называемых государственных программах его использования, как было указано в докладе международной комиссии.
Стесняюсь спросить, а кому вообще это интересно, в смысле кому это вообще NAX нужно? Что-то много стало всяких турниров и прочих чемпионатов, практически каждый день спортсмЭны в чем либо соревновнуются, осточертело до тошноты!!!
Какая же она российская теннисистка живет и играет за границей. Это как в анекдоте: приходит маленький еврейский мальчик домой и жалуется маме, что его в школе жидом обзывают, на что мама говорит: -вот выучишься, уедешь за границу, будешь там жить и работать, получишь нобелевскую премию и тогда тебя назовут великим Российским ученым.
Шарапова как ни странно для вас звучит Российская теннисистка,то что она живёт и тренируется за границей,так это следствие того что инфраструктура там лучше для занятий. Даже в распиаренном Сочи по сути нет инфраструктуры. В Сибири лучший теннисный центр находится в Новокузнецке,но его не хватает. Стоимость занятий по теннису заоблачна,хотя есть хорошие ребята . Соревнований толком не проводится .так что не зная её не нужно говорить чья она теннисистка. Она не когда не отказывалась играть за свою страну когда была такая возможность.