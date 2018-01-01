В Москве в первую ночь 2018 года неподалёку от пересечения улицы Смоленской и Нового Арбата убили мужчину. Видео с телом, лежащем на тротуаре, публикует Life.ru.
По предварительной информации, конфликт между двумя мужчинами начался в Burger King. Спорщики вышли на улицу, чтобы выяснить отношения. Один из них не рассчитал силу и задушил оппонента.
Вскоре на месте ЧП уже находились полицейские и машина "скорой помощи". Правоохранительные органы выясняют подробности произошедшего.
Комментарии
Ещё две жертвы, фаст фуда
Хорошо хоть из травмата стрелять не начали
Приз из за котлеты не поделили???
спортсмен?