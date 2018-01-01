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Телефонные террористы "атаковали" крупные российские города перед 1 января

, ИА "Амител"
В новогоднюю ночь оказалось "заминировано" более 50 объектов по всей стране

Фото: vnovgorode.ru

За сутки телефонные террористы в России "заминировали" более 50 зданий. Злоумышленники действовали в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Сибирских городов в списке "мишеней" не оказалось.

В 30 городах России за сутки злоумышленники сообщили о "минировании" более 50 объектов. Экстренным службам и правоохранительным органам пришлось эвакуировать почти 14 тысяч человек, чтобы проверить эти сообщения о якобы заложенных бомбах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Среди городов, в которых это произошло, были Владивосток, Воронеж, Магадан, Москва, Санкт-Петербург, Волгоград и другие. Проверять пришлось торговые центры, бассейн, аэропорты, метро, рестораны, салон красоты и т.д. Все сообщения оказались ложными.

К слову, в Барнауле 1 января пьяный мужчина с сотового телефона позвонил в полицию и сообщил, что в одном из частных домов на улице Семипалатинская якобы заложена бомба. Кинолог с собакой взрывных устройств не обнаружили, сообщение оказалось ложным, пишут горожане в соцсетях.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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