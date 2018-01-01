Семья президента России Владимира Путина жила "небогато", но могла себе позволить телевизор. Об этом он рассказал в выпуске программы "Время", который был посвящен 50-летнему юбилею программы. Юбилейный выпуск будет показан "Первым каналом" вечером 1 января, цитаты из программы с Путиным опубликовали ведущие информационные агентства.
По словам Путина, телевизор был "и у нас, и у наших соседей". "Это все-таки даже для нас, для моих родителей, которые жили от зарплаты до зарплаты, а частенько и занимали до зарплаты, все-таки телевизор могли себе позволить купить", — сказал президент. Но при этом всей семьей они у телевизора собирались "нечасто".
Журналисты задали Путину несколько вопросов, в том числе вопрос о том, какая новость 50 лет назад его зацепила. В ответ Путин рассказал, что одно из самых ярких событий конца 1960-х годов — это "появление в нашем небе сверхзвукового гражданского самолета Ту-144". По словам президента, самолет и тогда, и сейчас "казался фантастикой". "А тогда тем более это было что-то невообразимое", — сказал Путин. Также одними из самых запоминающихся новостей он назвал "яркие спортивные события" и "известную хоккейную серию 1972 года" СССР — Канада. "У меня мама болела... Я помню, мы... Вот это мы смотрели семьей", — рассказал Путин.
Кроме того, президент поздравил программу "Время" с полувековым юбилеем, заявив, что это "праздник всей страны". По его мнению, она является "эталоном надежности", достоверности и своевременности. "Вот всем этим критериям в полном объеме всегда отвечала и отвечает программа "Время", — сказал Путин, отметив, что старается смотреть передачу в прямом эфире, а если не получается, то в записи.
В нынешних новостях и аналитических программах, по словам Путина, он хотел бы услышать, что "мы приложили максимум усилий для достижения целей, которые перед собой ставили, и добились максимального результата". При этом он, как "реалист", понимает, что в новостях "вряд ли прозвучит, что мы с блеском выполнили абсолютно все задачи, которые перед собой ставили", отметил президент. "Такого просто в реальной жизни никогда не бывает", — добавил он.
Комментарии
Так и сейчас, если в небе появится новый российский самолет, это будет выглядеть, как фантастика. С хоккеем не скажу, а с футболом тоже.
И про максимум усилий.
Плохому танцору всегда бубенцы мешают. То нефть упала, то Госдеп козни строит, то "либералы" в Правительстве мешают, то Обама по ночам в подъездах гадит и киркой дороги портит... Реально нищих в РФ 50% населения (доходы ниже 22 тыс руб).Бедных (с доходами ниже 35 тыс) - ещё 25%
пассажирским сверхзвуком побаловались и бросили
американцы сразу отказались
СССР немного полетал, катастроф с пассажирами к счастью не произошло. билет был не так дорог, но тут чисто престиж страны, несмотря на большие расходы и полеты в убыток
а французы летали долго, благо платежеспособные пассажиры у них были
аэродинамика у нашего самолета была лучше, недаром американцы для своих испытаний несколько лет назад выбрали Ту-144, а не конкорд
на сверхзвуке скоро бизнес-джеты будут летать. массово пассажиров возить - уже никогда
Кстати. Красовский ща токашт сказал, что такса (которую Рогозин топил в колбе) через 4 дня умерла.
«Средства у нас есть. У нас ума не хватает.» «Простоквашино» - шикарный мультик.
вот для этого чипирование собак и кошек нужно, чтобы не было никаких подтасовок
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ага бедно жили. в фильме "их борьба" про банду дзюдоистов его приятели говорят, что его папик был снабженцем на военном заводе и снабжал их секцию икрой, балыком и фруктами к праздникам.
такса (которую Рогозин топил в колбе) через 4 дня умерла.===== биологи и медики это предсказали. лёгкие не предназначены для воды. они схлопываются и развивается пневмония, не поддающаяся лечению.
пруф на таксу
Еще в 1966 году Леланд Кларк сделал подобное. Но у него тогда возникли проблемы с выводом углекислоты из организма… Потом ученые в Пенсильванском университете и профессор Феликс Белоярцев в СССР легко производили все то, чем сегодня хвастается Рогозин как открытием. Более того, это пробовали и на людях тоже. В том же самом Пенсильванском университете — на смертельно больных новорожденных младенцах, для которых это было последним шансом.
ну, Леланд Кларк может быть это и проделывал. и может быть даже неоднократно.
в любом случае Рогозин это сделал впервые
да, но у всех животные потом дохли из-за спадания лёгких и пневмонии. это всё равно что постирать лёгкие в тайде!
в штатах в любом супермаркете продают любительский кит-набор сверхзвукового самолёта Supersonic home-built jet(BD-10) только лицензия соотв. нужна