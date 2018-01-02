Вторник, 2 Январь, 19:38

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Президент РФ объявил наступающий год годом добровольца и волонтера. А вы готовы стать добровольцем?

Загадываете ли вы желания в новогоднюю ночь и сбываются ли они?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,6
€ 68,87
825802
-16°
Обь
2см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ДТП под Алейском Новый Год -2018Итоги года - 2017
Новости

Какие плюсы получили барнаульцы от участия в "Комфортной городской среде"

, ИА "Амител"
В ближайшие годы проект будет продолжен, он поможет привести в порядок не только дворы, но и скверы, площади, пешеходные зоны

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

В 2017 году по поручению президента России в стране стартовал приоритетный проект "Комфортная городская среда". Его главной задачей является приведение в порядок городских дворов и общественных зон. В числе городов-счастливчиков, которым удалось войти в список участников, оказался и Барнаул.

Новая жизнь старым дворам

Отличительная особенность программы заключается в том, что она предполагает активное участие жителей, собственников и организаций. То есть люди сами выбирают, какие объекты городского пространства нужно отремонтировать в первую очередь. На 2017 год в Барнауле поступила 121 заявка на благоустройство 140 домов. Их жители первыми захотели перемен и решили не упустить свой шанс на комфорт.

Город Барнаул получил на финансирование программы в 2017 году в общей сложности 236 млн руб. Из них 157 млн – на благоустройство дворовых территорий.

Но одного желания было мало. Отбор "кандидатов", которые отвечают всем требованиям, осуществляла специальная общественная комиссия. В ее состав вошли представители администрации города, политических партий, общественных организаций, ОНФ, архитекторы, специалисты по проектированию, благоустройству.В рамках программы предпочтение отдается тем домам, территории которых давно не ремонтировались и нуждаются в новом асфальте, освещении, лавочках, автопарковках, игровых и спортплощадках.

Участие жителей

Большое значение имеет желание и возможность собственников вложиться в новый проект, чтобы он мог быть реализован максимально полно. Горожане сами определяют, как именно они хотят преобразить свой двор.

"В качестве обязательного минимума в программы благоустройства дворов входят работы по ремонту проездов к домам, установка на дворовых и общественных территориях скамеек, урн, дополнительного освещения. Эти расходы покрывают за счет бюджетов трех уровней. Что же касается других элементов благоустройства — автопарковок, детских и спортивных площадок, контейнерных площадок, то для их финансирования привлекаются и средства со стороны: как самих жильцов, так и предпринимателей", — поясняет заместитель председателя городского комитета ЖКХ Алексей Пахоменко.

На решение экспертов влияли такие критерии, как: возраст многоквартирного дома; количество проживающих; доля голосов собственников, высказавшихся "за участие"; доля финансового участия собственников — платежная дисциплина жильцов; комплексность запланированных работ. В итоге комиссия отобрала для участия из 121 заявки лишь 95. Они и были включены в первый этап муниципальной подпрограммы "Формирование современной городской среды".

Общественные пространства

Помимо дворов, программа подразумевает благоустройство скверов, площадей, центральных улиц, пешеходных зон. На эти нужды в 2017 году из федерального, краевого и городского бюджетов было выделено 78,71 млн рублей. В Барнауле по этому направлению проекта поступили четыре заявки. В программу комиссия в Барнауле включила две — "Комплексное благоустройство набережной реки Оби и территории Нагорного парка", а также "Ремонт и оборудование освещением зеленой зоны на пересечении проспекта Ленина и ул. Мамонтова".

Дополнительные объекты

Подрядную организацию традиционно определили на электронном аукционе. Победителем стало ООО "Строительная перспектива", на которое и возложили миссию по благоустройству дворов. Так как эта компания была не единственным претендентом на участие в муниципальном контракте, цена контракта была снижена на 16%.В итоге Барнаул сэкономил 25,5 млн руб., и у города появились средства на благоустройство еще 11 дворовых территорий в 2017 году. Победителем этого этапа конкурса стало ООО ПСК "Индустрия".

Благодаря экономии на электронных торгах по программе "Комфортная городская среда" Барнаул получил возможность преобразить не 95, а 106 дворов.

Эффект экономии

Согласно муниципальным контрактам все ремонтные работы в Алтайском крае должны были завершить в срок до 30 ноября. При этом, по мнению представителей местного отделения партии "Единая Россия", которая является инициатором и куратором, первый год реализации программы прошел не так гладко, как хотелось. Проблемы возникли из-за некачественно подготовленных проектно-сметных документаций и выбора подрядчика. Были трудности и в краевой столице. По 11 домам, которые были включены дополнительно, все работы были завершены в срок. Особых вопросов по ним не возникло. А сроки исполнения муниципального контракта по 95 дворовым территориям к указанной дате не были выполнены в полном объеме. В настоящее время в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" подрядными организациями полностью выполнена укладка асфальта во всех 106 дворах. Установлено детское игровое оборудование и малые архитектурные формы, скамейки, урны. Но, к сожалению, не везде, где было запланировано условиями контракта.

"ООО "Строительная перспектива" выполнило работы в полном объеме до 30 ноября. Комитет ЖКХ города Барнаула, который являлся заказчиком, готовит претензионные документы по наложению штрафных санкций на подрядную организацию в связи с неисполнением в срок работ в полном объеме", — рассказывает Алексей Пахоменко.

Многоуровневый контроль

Строгий контроль за исполнением работ по программе осуществлялся сразу на нескольких уровнях. Такую функцию на себя, в частности, взяли представители ОНФ. За качеством всех выполненных работ на каждом объекте следила и подрядная организация. Также контроль осуществляли специалисты городской администрации. Не обошлось и без участия жителей. Люди выражали недовольство качеством дорожного покрытия, жаловались на несоответствие заявленных задач и итогового результата. Так, жильцы многоквартирного дома по адресу Папанинцев, 203 остались недовольны покрытием на детской площадке.

"На песок из отсевов дробления нет стандартизации. Есть виды покрытий, которые утверждены ГОСТом. Самое распространенное – это речной песок. Мягкое "искусственное покрытие", например, как на детской площадке у ТЦ "Гулливер", стоит очень дорого, требует твердого основания, и не в каждом дворе есть техническая возможность его установить, потому что везде проходят коммуникации", — объяснил собеседник агентства.

Но ни одна претензия не осталась без внимания. В первую очередь такие обращения отрабатывались курирующими специалистами в мэрии. В случае выявленных недостатков они передаются в технадзор для выполнения проверки.Кроме того, в феврале 2018 года по инициативе Минстроя будет сформирован рейтинг городов, отражающий качество городской среды. Эксперты примут во внимание 41 индикатор, в том числе эффективность взаимодействия власти и населения.

Как попасть в программу?

Отметим, что программа долгосрочная и рассчитана она до 2022 года включительно. Прием заявок на 2018 год в Барнауле уже завершился. До конца года комиссия озвучит список тех, кому повезло войти в него. Итоговая муниципальная программа на 2018-2022 годы с адресным перечнем дворовых и общественных территорий будет утверждена до 31 декабря 2017 года.

Долгосрочная программа на 2018-2020 годы будет актуализироваться. Если ваш двор не успел подать заявку, еще есть возможность сделать это, например, на 2019 год.

"Чтобы заявить тот или иной двор, инициативу должны проявить сами собственники: им следует провести общее собрание и большинством голосов принять соответствующее решение. Если двор объединяет несколько домов, в таком случае общее собрание собственники должны проводить совместно", — говорит заместитель председателя комитета.

Что изменится в 2018 году?

Больше всего проблем при реализации программы "Комфортная городская среда" возникло из-за некачественно подготовленной проектно-сметной документации. С низким качеством подготовки документов столкнулись муниципалитеты по всей стране. Дело в том, что в 2017 году проектно-сметную документацию готовили сами жители и управляющие компании за свой счет."В 2018-м и последующих годах деньги на эти цели будут выделяться из бюджета программы. Документы будут готовить специализированные проектные институты, которые выполнят свою работу профессионально, а не так, как было в этом году", — рассказывает об одном из главных новшеств специалист комитета.

На 2018 год по программе "Комфортная городская среда" предусмотрено 216 млн руб.

Значимым изменением также станет увеличение доли финансирования жильцов, которые хотят принять участие в программе с дополнительным перечнем работ — строительством детских и спортивных площадок, обустройством дренажной системы, строительством парковки, контейнерной площадки и др.

"Включение в муниципальную программу дополнительного перечня работ носит заявительный характер. Это возможно, если жители готовы участвовать в софинансировании. При таком сценарии собственники оплачивают не менее 40% и не более 50% из дополнительного перечня. В прошлом году минимальный процент участия составлял всего 1%", — продолжает Пахоменко.

В этом году дворы включали в программу только по заявкам. На новых этапах таким обращениям будут отдавать предпочтения. Но, помимо этого, в "Комфортную городскую среду" по минимальному перечню войдут самые "убитые" дворы, которые требуют немедленного ремонта. Их перечень был составлен по результатам инвентаризации всех дворов, которую провели органы местного самоуправления.

Материалы по теме

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

2.01.2018 08:17
Vanadiy2014

Комфортная среда образуется не устройством каких-либо причиндалов во дворах. Они совершенно не требуются, так что нечего палить на них деньги.
Обеспечение комфорта - это непрерывный процесс, а не разовые вложения.

Комфорт базируется ни на чём ином, как на запретах. Чем больше запретов, тем больше цивилизации и комфортабельности. Чем меньше запретов, тем больше анархии и дискомфорта.

Любой нормальный человек предпочтёт жить в квартале без скамеек, детских игровых площадок и прочей ерунды. Но что б взамен круглосуточно работала система, запрещающая кому-либо нарушать покой жильцов.

Будет невозможно закурить у подъезда или на балконе, завести в квартире собаку, оставить во дворе машину, громко включить телевизор, выбить на улице ковёр, не донести до баков мусор, пожарить шашлыки и т. д. - всё, 99% комфортной среды тем самым будет обеспечено.

А жить там, где понагородили кучу скамеек, детских горок, где заасфальтировали двор, но при этом не обеспечили работу запретов, там жить захотят лишь маргиналы. Судя по всему, власть с таким подходом причисляет к ним всё общество.

0  0
2.01.2018 09:22
- гость -

Я тоже за чипирование!

0  0
2.01.2018 11:30
Гость

Не знаю как по этой программе обновляли дворы в Барнауле, но вот Бийске работы начались в конце августа. Асфальт докатывали в ноябре в дождь, когда по ночам были уже заморозки.... Скамейки у некоторых домов, даже не меняли,несмотря на их состояние.... некоторым по 30 лет.... Про уличное освещение молчу, отремонтировано только наверно в каждом 10-м доме. попавшем в программу. Итог...... Несмотря на новый асфальт местные УК и ТСЖ чистить придомовые проезды не хотят. Выходит деньги на ветер......

0  0
2.01.2018 11:52
- гость -

Это вы на ветер всё спускаете, а у Нас сбережонное к сбережонному!

0  0
2.01.2018 13:43
АБОРИГЕН

Главный вклад в создание комфортной городской среды, это прекращение многоэтажной микрорайнной застройки, которую по какому то недоразумению в Барнауле называют квартальной. 99% возводимого жилья в Барнауле это унылые бетонные коробки с этажностью выше 5 этажей в формате спального микрорайона. Это никуда не годится, современный формат застройки это малоэтажная квартальная застройка с четко обозначенной дворовой территорией. Если вы в микрорайоне навтыкаете детских площадок в цветовом стиле "вырви глаз", это нельзя называть благоустройством и тем более комфортной городской средой. Хватит плодить микрорайоны бетонных многоэтажных гетто! В городе вообще есть главный архитектор?! Почему допускается такое уродование города?!

1  0
2.01.2018 14:04
Vanadiy2014

Абориген, очень правильные слова говорите! Вот только малоэтажка с чётко обозначенной дворовой территорией - это дорого. Такое покупать не будут, предпочитая за туже цену взять свой дом. Значит и строить тоже не будут. Запретить строить гетто = запретить строить МКД в принципе. Ничего в этом плохого нет, это просто констатация.

0  0
2.01.2018 14:14
- гость -

И не одной местной фото, а почему, а потому что у нас дворы все загажены авто, что там не делай будет срач.

1  0
2.01.2018 14:19
- гость -

Сходите на Ускова, это самый пик передовых технологий и благоустройства наших дворов, это же просто жесть, так о какой можно говорить о комфортной среде просто деньги на ветер.

0  0
2.01.2018 16:43
Гость

Хотели как лучше, а получилось как всегда.

0  0
2.01.2018 17:01
итальянец

Коренные горожане, давайте честно признаемся себе, что мы потеряли свой город. Барнаул превратился в отстойник для колхозников-ипотечников. Они дружно развалив свои сёла, поехали в город за хорошей жизнью. За наличие теплого туалета в квартире, они будут терпеть (или создавать сами) любой срач в чужом городе. По прошествии лет, тихие 90-е теперь кажутся раем.

0  0
2.01.2018 18:57
АБОРИГЕН

Vanadiy2014
Цена чуть выше но не критично, это не формат элитного жилья. Посмотрите для примера ЖК Мичуринский в г. Екатеринбурге. Это обычный жилой комплекс и цена квартир в нем мало отличается от цены квартир в многоэтажных коробках. Да и с чего они должны быть дороже? Чтобы застройщику поиметь прибыль как с 25этажной коробки? С чего ради то?! Есть две стороны медали, прибыль застройщика и градостроительная политика в городе, так вот второе должно быть в приоритете. В противном случае город так и будет застраиваться унылым г..ом, усугубляя проблемы с маятниковой миграцией, транспортом, инфраструктурой и проч.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
19:13
Хлеб для магазина собирали с земли в Тюменской области 0
18:48
Пугачева лично позвонила поэту, обвинившему ее в плагиате 3
18:20
Скончался депутат Думы города Бийска Константин Шебалин 7
17:33
Роспотребнадзор: россияне чаще всего жалуются на косметологические услуги 0
17:07
Минобороны поздравило россиян роликом с щеночками 3
16:29
Мост за 327 млн открыли в Брянской области, но забыли про пешеходов 4
16:05
Ростуризм просит туроператоров предупреждать о вспышке лихорадки Денге 0
15:37
10 реальных способов справиться с похмельем 1
15:09
МИД Китая заявил о готовности наращивать стратегическое взаимодействие с РФ 7
14:27
Хозяина для истощенной и обмороженной собаки ищут в Барнауле 13
14:01
Глава алтайского сельсовета сравнивает доходы министров со своим бюджетом 38
13:34
Три человека погибли в пожаре под Красноярском 0
13:24
Как сделать зимние каникулы особенными и куда сводить ребенка в Барнауле 0
13:17
Близнецы в США родились в разные месяцы и годы 1
12:44
Барнаульский изобретатель продает плавающий мини-вездеход 0
12:08
Академик рассказал о грядущих климатических изменениях на юге России 0
11:58
Куда сходить на новогодних каникулах в Барнауле. Инфографика 3
11:31
Южная Корея проведет переговоры с КНДР по поводу ее допуска на Олимпиаду 1
11:06
Конор Макгрегор назвал российского бойца Нурмагомедова "собачьим дерьмом" 6
10:31
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом на Сахалине 0
10:02
Более тысячи автомобилей сожгли во Франции за сутки 15
09:32
Музыкальные критики назвали лучшие песни 2017 года 2
09:11
Граждан КНДР призвали не мешать пиво с водкой 0
08:33
Праздник чревоугодия: как избежать проблем с пищеварением в новогодние дни 16
08:04
Катки и лыжные базы Барнаула-2018: инфографика 4
07:45
Иди отсюда: чего нельзя делать в бане 1
07:24
Какие плюсы получили барнаульцы от участия в "Комфортной городской среде" 11
07:03
Как вырастут тарифы на электричество в Алтайском крае в 2018 году 26
06:44
Женщина, а не посудомойка: как отмыть горы посуды 9
06:23
Вкусно и полезно, или Как не набрать килограммы за новогодние каникулы 1
06:01
Алтайский край 2 января остается во власти морозов 0
20:04
Путин рассказал, какая новость "зацепила" его 50 лет назад на советском ТВ 27
19:33
Телефонные террористы "атаковали" крупные российские города перед 1 января 0
18:50
В Москве в новогоднюю ночь мужчина задушил оппонента прямо на улице 5
18:17
Мария Шарапова начала новый год с уверенной победы на турнире в Китае 5
17:45
Владимир Путин с 1 января "оптимизировал" российскую армию на 293 человека 4
17:12
МЧС прогнозирует большую вероятность пожаров и ДТП на Алтае 2 января 2
16:40
Фото ночных новогодних гуляний барнаульцев и жителей Алтайского края 1
16:01
15-летний беженец зарезал ровесницу-немку в аптеке на глазах у посетителей 34
15:33
Пожар уничтожил 1400 автомобилей в Ливерпуле в новогоднюю ночь 3
14:52
С раскрытой кражи начала Новый год алтайская полиция 2
14:24
Оргкомитет Олимпиады в Пхенчхане не против участия в играх КНДР 21
13:53
Стало известно, кто стал самой популярной женщиной-2017 по версии Yandex 8
13:16
Барнаульскую квартиру, куда угодила ракетница, потушили за 40 минут - МЧС 4
12:47
Рамзан Кадыров прочитал поздравительное стихотворение на Новый год 16
12:15
Авиакатастрофа в Коста-Рике стоила жизни кузену бывшего президента страны 1
11:44
Власти Ирана прокомментировали массовые беспорядки в стране 28
11:18
Заслуженный артист России умер в Москве на 58-м году жизни 0
10:57
Сборная России по хоккею в новогоднюю ночь проиграла на чемпионате мира 11
10:20
Неудачно запущенный фейерверк стал причиной пожара в барнаульской квартире 29

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.