Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

В 2017 году по поручению президента России в стране стартовал приоритетный проект "Комфортная городская среда". Его главной задачей является приведение в порядок городских дворов и общественных зон. В числе городов-счастливчиков, которым удалось войти в список участников, оказался и Барнаул.

Новая жизнь старым дворам

Отличительная особенность программы заключается в том, что она предполагает активное участие жителей, собственников и организаций. То есть люди сами выбирают, какие объекты городского пространства нужно отремонтировать в первую очередь. На 2017 год в Барнауле поступила 121 заявка на благоустройство 140 домов. Их жители первыми захотели перемен и решили не упустить свой шанс на комфорт.

Город Барнаул получил на финансирование программы в 2017 году в общей сложности 236 млн руб. Из них 157 млн – на благоустройство дворовых территорий.

Но одного желания было мало. Отбор "кандидатов", которые отвечают всем требованиям, осуществляла специальная общественная комиссия. В ее состав вошли представители администрации города, политических партий, общественных организаций, ОНФ, архитекторы, специалисты по проектированию, благоустройству.В рамках программы предпочтение отдается тем домам, территории которых давно не ремонтировались и нуждаются в новом асфальте, освещении, лавочках, автопарковках, игровых и спортплощадках.

Участие жителей

Большое значение имеет желание и возможность собственников вложиться в новый проект, чтобы он мог быть реализован максимально полно. Горожане сами определяют, как именно они хотят преобразить свой двор.

"В качестве обязательного минимума в программы благоустройства дворов входят работы по ремонту проездов к домам, установка на дворовых и общественных территориях скамеек, урн, дополнительного освещения. Эти расходы покрывают за счет бюджетов трех уровней. Что же касается других элементов благоустройства — автопарковок, детских и спортивных площадок, контейнерных площадок, то для их финансирования привлекаются и средства со стороны: как самих жильцов, так и предпринимателей", — поясняет заместитель председателя городского комитета ЖКХ Алексей Пахоменко.

На решение экспертов влияли такие критерии, как: возраст многоквартирного дома; количество проживающих; доля голосов собственников, высказавшихся "за участие"; доля финансового участия собственников — платежная дисциплина жильцов; комплексность запланированных работ. В итоге комиссия отобрала для участия из 121 заявки лишь 95. Они и были включены в первый этап муниципальной подпрограммы "Формирование современной городской среды".

Общественные пространства

Помимо дворов, программа подразумевает благоустройство скверов, площадей, центральных улиц, пешеходных зон. На эти нужды в 2017 году из федерального, краевого и городского бюджетов было выделено 78,71 млн рублей. В Барнауле по этому направлению проекта поступили четыре заявки. В программу комиссия в Барнауле включила две — "Комплексное благоустройство набережной реки Оби и территории Нагорного парка", а также "Ремонт и оборудование освещением зеленой зоны на пересечении проспекта Ленина и ул. Мамонтова".

Дополнительные объекты

Подрядную организацию традиционно определили на электронном аукционе. Победителем стало ООО "Строительная перспектива", на которое и возложили миссию по благоустройству дворов. Так как эта компания была не единственным претендентом на участие в муниципальном контракте, цена контракта была снижена на 16%.В итоге Барнаул сэкономил 25,5 млн руб., и у города появились средства на благоустройство еще 11 дворовых территорий в 2017 году. Победителем этого этапа конкурса стало ООО ПСК "Индустрия".

Благодаря экономии на электронных торгах по программе "Комфортная городская среда" Барнаул получил возможность преобразить не 95, а 106 дворов.

Эффект экономии

Согласно муниципальным контрактам все ремонтные работы в Алтайском крае должны были завершить в срок до 30 ноября. При этом, по мнению представителей местного отделения партии "Единая Россия", которая является инициатором и куратором, первый год реализации программы прошел не так гладко, как хотелось. Проблемы возникли из-за некачественно подготовленных проектно-сметных документаций и выбора подрядчика. Были трудности и в краевой столице. По 11 домам, которые были включены дополнительно, все работы были завершены в срок. Особых вопросов по ним не возникло. А сроки исполнения муниципального контракта по 95 дворовым территориям к указанной дате не были выполнены в полном объеме. В настоящее время в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" подрядными организациями полностью выполнена укладка асфальта во всех 106 дворах. Установлено детское игровое оборудование и малые архитектурные формы, скамейки, урны. Но, к сожалению, не везде, где было запланировано условиями контракта.

"ООО "Строительная перспектива" выполнило работы в полном объеме до 30 ноября. Комитет ЖКХ города Барнаула, который являлся заказчиком, готовит претензионные документы по наложению штрафных санкций на подрядную организацию в связи с неисполнением в срок работ в полном объеме", — рассказывает Алексей Пахоменко.

Многоуровневый контроль

Строгий контроль за исполнением работ по программе осуществлялся сразу на нескольких уровнях. Такую функцию на себя, в частности, взяли представители ОНФ. За качеством всех выполненных работ на каждом объекте следила и подрядная организация. Также контроль осуществляли специалисты городской администрации. Не обошлось и без участия жителей. Люди выражали недовольство качеством дорожного покрытия, жаловались на несоответствие заявленных задач и итогового результата. Так, жильцы многоквартирного дома по адресу Папанинцев, 203 остались недовольны покрытием на детской площадке.

"На песок из отсевов дробления нет стандартизации. Есть виды покрытий, которые утверждены ГОСТом. Самое распространенное – это речной песок. Мягкое "искусственное покрытие", например, как на детской площадке у ТЦ "Гулливер", стоит очень дорого, требует твердого основания, и не в каждом дворе есть техническая возможность его установить, потому что везде проходят коммуникации", — объяснил собеседник агентства.

Но ни одна претензия не осталась без внимания. В первую очередь такие обращения отрабатывались курирующими специалистами в мэрии. В случае выявленных недостатков они передаются в технадзор для выполнения проверки.Кроме того, в феврале 2018 года по инициативе Минстроя будет сформирован рейтинг городов, отражающий качество городской среды. Эксперты примут во внимание 41 индикатор, в том числе эффективность взаимодействия власти и населения.

Как попасть в программу?

Отметим, что программа долгосрочная и рассчитана она до 2022 года включительно. Прием заявок на 2018 год в Барнауле уже завершился. До конца года комиссия озвучит список тех, кому повезло войти в него. Итоговая муниципальная программа на 2018-2022 годы с адресным перечнем дворовых и общественных территорий будет утверждена до 31 декабря 2017 года.

Долгосрочная программа на 2018-2020 годы будет актуализироваться. Если ваш двор не успел подать заявку, еще есть возможность сделать это, например, на 2019 год.

"Чтобы заявить тот или иной двор, инициативу должны проявить сами собственники: им следует провести общее собрание и большинством голосов принять соответствующее решение. Если двор объединяет несколько домов, в таком случае общее собрание собственники должны проводить совместно", — говорит заместитель председателя комитета.

Что изменится в 2018 году?

Больше всего проблем при реализации программы "Комфортная городская среда" возникло из-за некачественно подготовленной проектно-сметной документации. С низким качеством подготовки документов столкнулись муниципалитеты по всей стране. Дело в том, что в 2017 году проектно-сметную документацию готовили сами жители и управляющие компании за свой счет."В 2018-м и последующих годах деньги на эти цели будут выделяться из бюджета программы. Документы будут готовить специализированные проектные институты, которые выполнят свою работу профессионально, а не так, как было в этом году", — рассказывает об одном из главных новшеств специалист комитета.

На 2018 год по программе "Комфортная городская среда" предусмотрено 216 млн руб.

Значимым изменением также станет увеличение доли финансирования жильцов, которые хотят принять участие в программе с дополнительным перечнем работ — строительством детских и спортивных площадок, обустройством дренажной системы, строительством парковки, контейнерной площадки и др.

"Включение в муниципальную программу дополнительного перечня работ носит заявительный характер. Это возможно, если жители готовы участвовать в софинансировании. При таком сценарии собственники оплачивают не менее 40% и не более 50% из дополнительного перечня. В прошлом году минимальный процент участия составлял всего 1%", — продолжает Пахоменко.

В этом году дворы включали в программу только по заявкам. На новых этапах таким обращениям будут отдавать предпочтения. Но, помимо этого, в "Комфортную городскую среду" по минимальному перечню войдут самые "убитые" дворы, которые требуют немедленного ремонта. Их перечень был составлен по результатам инвентаризации всех дворов, которую провели органы местного самоуправления.