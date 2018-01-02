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Граждан КНДР призвали не мешать пиво с водкой

, ИА "Амител"
Это может означать, что обычай мешать пиво с водкой широко распространился в обществе

Фото: ejinsight.com

Центральное радио КНДР по случаю встречи Нового года призвало граждан страны не мешать пиво с водкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейское информационное агентство Рёнхап.

"Водку не следует пить больше, чем в эквиваленте 80 миллилитров спирта за вечер, причем водку и пиво лучше пить отдельно", — предупредило граждан страны северокорейское радио. Согласно его разъяснениям, "в зимнее время года организм потребляет много тепловой энергии для регулирования температуры тела, поэтому нужно заботиться о своем здоровье".

"Особенно если слишком много употреблять алкогольные напитки или смешивать водку с пивом, это может плохо повлиять на сердце и печень, которые играют важную роль в регулировании температуры тела", — отметило центральное радио КНДР.

В Южной Корее внимание на это сообщение обратили в связи с тем, что в годы военной диктатуры среди южнокорейских жителей распространилась местная армейская культура употребления "пхоктханчжу" — "коктейля-бомбы", когда крепкий алкоголь смешивали с пивом для достижения скорого и сильного опьянения.

Агентство приводит слова перебежавшего в Южную Корею бывшего жителя КНДР, который рассказал, что вплоть до 2010 года обычные северные корейцы не мешали пиво с водкой и не знали, как это делается.

Поскольку предупреждение о пагубности такого способа употребления алкоголя прозвучало по радио, это может означать, что обычай мешать пиво с водкой широко распространился в обществе, полагает перебежчик.

Как утверждает агентство, ранее в КНДР с "пхоктханчжу" была знакома только элита.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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