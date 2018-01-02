Более тысячи автомобилей сожгли во Франции за сутки

В МВД Франции сообщили, что в новогоднюю ночь хулиганы сожгли свыше тысячи автомобилей, передает ТАСС.
В эту новогоднюю ночь во Франции хулиганы подожгли 1031 автомобиль. Год назад были повреждены или уничтожены 945 машин.
В МВД также сообщили, что новогоднюю ночь полицейскими были задержаны 510 нарушителей порядка. А в городе Шампиньи-сюр-Марн группа, состоящая из десятков хулиганов, напала на полицейский патруль. Три человека были задержаны, остальных разыскивают.
Ранее сообщалось, что в Париже и его пригородах было сожжено более 250 машин. Парижские полицейские назвали эти преступления "неизбежной традицией новогодней ночи".
Комментарии
Чё там сгоревшая сахалинская елка, так мелочь...
Голландия завтра обнародует имена причастных к гибели малазийского Боинга, сбитого над Донбассом
Следствие установило имена ста двадцати человек, причастных к организации и исполнению теракта против членов экипажа и пассажиров этого рейса. Тогда погибли 298 человек, из них 80 – дети
"Пожар уничтожил 1400 автомобилей в Ливерпуле в новогоднюю ночь"
гаражи надо было покупать
Следствие установило имена ста двадцати человек
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следствие назначило виновных. впрочем, ничего нового)
У европейцев свои забавы,отметили праздник с огоньком)))
Дикари...
Беженцы идиоты...
У нас скоро также будет когда количество машин на улице переступит критическую отметку.
"следствие назначило виновных. впрочем, ничего нового)"
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Шо? Опять русофобы???
Не у нас ещё радуются и называют большим плюсом большое количество парковок во дворе вместо зон отдыха.
Вот это там алкашня так алкашня.
посмотрите в свои копии паспортов на печать потом на гост беженцы
31-го декабря у них такая традиция...страны цивилизации и развитой демократии.
Надо поджигателей сжигать, до того как они выходят на улицы