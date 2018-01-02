Пять человек пострадали в ДТП с автобусом на Сахалине

При столкновении автомобиля Toyota с автобусом Hyundai на трассе в Сахалинской области пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали, сообщили в пресс-службе МВД России по региону.
"33-летний водитель автомобиля "Toyota Land Cruiser Prado", находясь в состоянии алкогольного опьянения <...> по предварительным данным, уснул за рулем и выехал на сторону дороги предназначенной для вcтречного движения, где совершил столкновение с автобусом "Hyundai HD (Country) (SWB)", — говорится в сообщении ведомства.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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