Ирландский боец Конор Макгрегор в своем Twitter назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова "собачьим дерьмом".
That Dagestani was dog shit the other night you's are all nuts. Game full of sloppy bums asking to be slept. Pay me my worth and Kings back.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) January 1, 2018
Нурмагомедов в своем Twitter в ответ на это заявление ответил просто: "Заткнись".
Нурмагомедов неоднократно заявлял о желании провести поединок с Макгрегором. Ранее 29-летний россиянин одержал победу бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире UFC 219 решением судей.
Комментарии
Молодец Хабиб, сдержался.
Может у Макгрегора были на то веские основания?..... Может он прав?....
Где в твите грегора слово россиянин?
а грегор чьё дерьмо?
Они все там с отбитыми мозгами.
Бойцовые петухи на потеху плебсу.
Хорошая и информативная новость. Все ясно и понятно из информации. Хорошо, что все россияне поддержали высказывание нашего борца. Опять хотели обидеть россиянина, но народ поддержал нашего.