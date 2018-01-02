Южнокорейский президент и его администрация поддерживают желание Пхеньяна отправить команду на Олимпийские игры.
Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству страны заняться подготовкой к предстоящим переговорам с КНДР о ее возможном допуске на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане, сообщает LIFE со ссылкой на агентство Kyodo.
По данным агентства, власти Южной Кореи высоко оценивают и поддерживают желание КНДР участвовать в предстоящей Олимпиаде. Однако Северная Корея пропустила последний срок подачи заявки на участие в ней.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время новогоднего обращения к гражданам страны заявил, что планирует отправить спортивную национальную сборную на зимние Олимпийские игры. Таким образом глава КНДР намерен начать улучшение отношений с Южной Кореей.
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