Житель Барнаула выставил на продажу вездеход, собранный собственными руками из подручных материалов. Изобретатель надеется выручить за свое творение 155 тысяч рублей, пишет "Комсомольская правда".
Как сообщается, вездеход был собран из деталей от автомобиля "Волга". Объем двигателя составляет 2,4 литра, а мощность — 85 лошадиных сил. Вездеход умеет плавать.
"Вес аппарата 1100 килограмм. Тяга, как у тепловоза, все сделано надежно", — пишет владелец техники.
Изобретатель утверждает, что создавал вездеход себе на зиму, так как живет в труднодоступном месте. Причина продажи изобретения не указывается.
"Продам отличный вездеход. Делал для зимы (живу в труднодоступном месте). Плавает", — говорится в объявлении о продаже. В качестве приятного бонуса — отопитель салона и подогрев
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