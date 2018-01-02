Три человека погибли в пожаре под Красноярском

Уголовное дело возбуждено после гибели мужчины, женщины и их дочери при пожаре в доме в городе Лесосибирска Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета РФ.
В понедельник, 1 января, при пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме пострадали пять человек, из них три человека, в том числе ребенок, погибли. В реанимационном автомобиле скончались 42-летний мужчина, его 44-летняя супруга и их 10-летняя дочь. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.
Всего повреждены девять квартир, эвакуированы около 30 человек. Для них развернут пункт временного размещения на лыжной базе.
Причина пожара в настоящее время устанавливается, для этого назначена пожарно-техническая экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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