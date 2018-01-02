Глава МИД Китая Ван И в новогодней поздравительной телеграмме своему российскому коллеге Сергею Лаврову выразил готовность Пекина наращивать стратегическое взаимодействие с Москвой на международной арене. Об этом говорится в сообщении дипведомства Китая, сообщает RT.
"В новом 2018 году китайская сторона готова совместными усилиями с Россией всесторонне реализовывать консенсус, достигнутый руководителями двух стран, непрерывно углублять стратегическое взаимодействие на международной арене", — отмечается в сообщении.
Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что товарооборот между Россией и Китаем за восемь месяцев 2017 года вырос на треть и превысил $54 млрд.
Комментарии
товарооборот между Россией и Китаем за восемь месяцев 2017 года вырос на треть и превысил $54 млрд.
------------------
В России уже ничего делать не умеют. Всё в Китае покупается. А туда природные богатства Россиюшки не кончаемыми составами идут. Вот только чем гордится не понятно?
Молодцы. Достойная цифра товарооборота почти приблизилась к намеченной $200 млдр., неоднократно озвученная и продекларированная российским руководством. Хорошо, что Россия верит и дружит с честным и порядочным соседом, всегда говорящим искренние и честные слова в адрес великой и уважаемой России.
рф это фирма зареганая в англии проверте
Это заигрывание со страной, население которой превышает численность России в 10 раз, ни к чему хорошему не приведет! Китайцы уже давно считают, что китайские инвестиции и технологии (!!!) помогут в совместном освоении зауральской территории России!!!
ребята бежать не куда
Просьба модератору переписать анекдот культурно, если версия не понравится.
Ким Чен Ын стоит на четвереньках. Спереди него Си Цзиньпин. Сзади Вова Путин. Процеесс идет. Минут через десять Вова говорит - Си, может поменяемся? Си отвечает - мне без разницы - меняйтесь.
Это всё, что нужно знать о партнерстве с Китаем.
Это верно. Китай в России уже и на обывательском уровне не видит равного партнера! Только источник сырья и территорий, которые они готовы осваивать...