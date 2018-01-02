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10 реальных способов справиться с похмельем

, ИА "Амител"
При этом нельзя пить алкоголь

Фото: polza-sovet.ru

Новогодние праздники продолжаются. Врачи не рекомендуют бороться с похмельем при помощи алкоголя: организм и так отравлен токсинами — дополнительная рюмка или бутылка только усилит вредное воздействие. К тому же есть риск уйти в запой. Как справиться с этим недугом в сжатые сроки, рассказывает LIFE.

Йога

Конечно, сложно представить, как первого января вы штурмуете коврик, словно Эверест. Особенно после тазика оливье и энного количества шампанского, которое употребили накануне. Но метод, говорят, работает.

Разумеется, не нужно переходить ко всевозможным скручиваниям. Максимум — наклоны (Прасариты Падоттанасаны вполне будет достаточно).

Метод Петра I

Первый российский император тоже страдал после большого количества выпитого. В качестве метода избавления от похмелья он... надевал валенки на ноги.

Царь и его придворные врачи верили, что овечья шерсть согревала ноги и расширяла сосуды. Метод жив и по сей день во многих российских деревнях. Работает лучше, если сочетать его с прогулкой на свежем воздухе, а не гулять по дому в такой обуви.

Банан, мед и лимон

Эти нехитрые ингредиенты помогают не только при простуде. В цитрусе большое количество лимонной кислоты. Когда она поступает в организм, он принимается за ее переработку, активируя "цикл Кребса". Вместе с кислотой перерабатываются и токсичные продукты распада алкоголя. То есть вы будете, по сути, выводить токсины из организма.

Что касается меда, его нужно дробно принимать в течение всего дня. Общая доза, которую рекомендуют врачи, — 100 мл. В мёде содержатся необходимые микроэлементы и фруктоза, которая нейтрализует токсины.

А бананы содержат калий, который вы потеряли из-за мочегонного воздействия алкоголя.

Рисовая каша и плов

Оговоримся сразу, блюда довольно хитрые: могут действовать как "антипохмелин", но есть риски и усугубить положение. В рисе содержатся адсорбирующие вещества, которые буквально впитывают в себя те самые токсины, из-за которых утро 1 января превращается в сплошное страдание.

Но есть одно важное уточнение: рис при похмелье поможет только в случае, если вы опустошите кишечник не позже чем через шесть часов после употребления алкоголя. Иначе рис будет препятствовать фильтрации спиртного в организме.

Коктейль "Оливье-2"

Отвар из овощей поможет как минимум встать на ноги. Хотя его состав выглядит, прямо скажем, странно. Берем 500 мл воды, добавляем 100 грамм картофеля, по 50 граммов петрушки, моркови, сельдерея и варим все 10 мин (не солить!). Этот отвар поможет вывести из организма токсины. Вкус его, конечно, оставляет желать лучшего.

На форумах обсуждают и еще более странный вариант. В равных пропорциях смешать пропущенные через блендер или мелко нарезанные кинзу и петрушку, а также минералку и кефир.

По-немецки

Речь идет о блюде "Рольмопс" из сельди, которое вы вполне можете приготовить еще днем 31 декабря. Нам потребуется пол-литра воды, две луковицы, корица молотая, чайная ложка сахара, немного гвоздики, растительное масло, молотый черный перец, две моркови, 3%-ный уксус и полкило солёной сельди.

Чистим и тонко режем лук и морковь. Кипятим воду в кастрюле, добавляем морковь, лук, лавровый лист, щепотку перца, гвоздику, корицу, сахар. Это всё варим 15 минут. Добавляем уксус и варим еще три минуты. После этого остужаем, достаем рыбу и корнеплоды. Сельдь чистим, удаляем косточки. Филе смазываем растительным маслом, выкладываем лук и морковь. Отправляем в холодильник на 24 часа.

Мороженое

Удивительный, но крайне действенный метод. Особенно подойдет ванильный пломбир без наполнителей. По сути, организм активизируется из-за холода и начинает перерабатывать все вредные вещества, которые вы в него занесли. Главное, не перестараться, иначе похмелье рискует перерасти в ангину.

В Южной Корее в 2016 году, к слову, изобрели даже специальное цитрусовое мороженое от похмелья. Называется оно в переводе на русский "Крепись". В состав продукта входит традиционное средство, при помощи которого в стране борются с синдромом: сок говении сладкой, или конфетного дерева.

Томатный сок

В томатном соке много витаминов, пектин, яблочная и янтарная кислота, которые могут справиться с вредными веществами в организме. Кроме того, напиток восстанавливает утерянный витамин C, электролиты (натрий, калий, магний). Некоторые "страдальцы" советуют делать безалкогольный вариант "Кровавой Мэри" — добавлять соль. Полезные качества такого напитка не доказаны, но вкус вполне неплохой.

Японские ученые в 2012 году доказали, что у томатного сока перед водой действительно есть преимущество при похмелье. Так, те, кто употреблял этот напиток, на 50 минут быстрее приходили в себя, чем те, кто "лечился" водой.

Кофе

Кофеин содержится во многих антипохмельных препаратах, но в небольших количествах. При похмелье он поможет как "один из составляющих". То есть выпить чашечку эспрессо и ждать, что резко полегчает, бесполезно.

Важно. Кофе должен быть сваренным, причём желательно не в турке, а в кофемашине (и лучше из зерен, а не "капсул"). Так в напитке сохраняется больше микроэлементов, так необходимых организму в этот тяжелый день. И, да, "латте с сиропом и маршмелками" здесь не поможет. Только эспрессо или американо.

Отвар из овса

Овсяной отвар оказывает всестороннюю помощь при похмелье. Такой напиток снимает отеки и головную боль, помогает переварить алкоголь, спасает от отравления.

В отделе здоровой пищи, в аптеке или в гипермаркете покупаем неочищенные зёрна овса. (Меньше подойдут овсяные хлопья, еще меньше — геркулес. Но если вариантов нет вообще, сгодится и это). Заливаем стакан того, что нашли, четырьмя-пятью стаканами бутилированной воды. Варим наш напиток 15-20 минут. За пять минут до готовности добавляем ложку меда (особенных полезных свойств он не даст, но напиток будет явно съедобнее). Принимать два раза по пол-литра с интервалом в 40 минут.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

2.01.2018 16:05
ссср

совет один- не бухать

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