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Глава алтайского сельсовета сравнивает доходы министров со своим бюджетом

, ИА "Амител"
А также спрашивает, есть ли у кого вопросы по поводу этих "чудных ребят"

Фото: barnaul.fm

Глава Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края Олег Боронин в своем Facebook  проанализировал зарплату министра финансов России Антона Силуанова

"Попытаюсь пояснить друзьям, что означает размер заработной платы министра финансов Российской Федерации господина Силуанова 1 729 000 (один миллион семьсот двадцать девять тысяч) рублей в месяц (в месяц!) языком цифр местного самоуправления Алтайского края", — пишет Боронин.

Как он отметил, это, например, примерно весь годовой объем платежей земельного налога от всех физических и юридических лиц в бюджет подведомственного ему Сибирского сельсовета.

"Это, например, несколько больше, чем весь бюджет на 2018 год Рассказихинского сельсовета Первомайского района. И это примерный объем всех годовых собственных доходов бюджета, например, Логовского или Акуловского сельсоветов Первомайского района, а то и гораздо больше. На примерно такие деньги (напомню — 1 729 000 рублей) в течение финансового года те же Логовской или Акуловский сельсовет Первомайского района должны каким-то чудным образом содержать аппарат управления (местную администрацию), включая не только выплату зарплат и начислений на зарплату, но и содержание здания местной администрации (включая оплату коммунальных услуг, электроэнергии и налогов на недвижимость), содержать как минимум здание местного Дома культуры (включая оплату коммунальных услуг и электроэнергии), а также как минимум худо-бедно заниматься благоустройством территории и оплатой электроэнергии уличного освещения (если таковое имеется)", — продолжает Боронин.

Далее оно приводит еще несколько сравнительных примеров.

"Ежемесячная зарплата гражданина Силуанова — это гораздо больше, чем все средства годового муниципального дорожного фонда, которые предусмотрены на чистку от снега, содержание и ремонт всех муниципальных дорог на территории подведомственного мне Сибирского сельсовета Первомайского района. И еще. На исполнение принятых полномочий в части организации коммунальных услуг из районного бюджета в бюджет Сибирского сельсовета предусмотрен трансферт на 2018 год в размере 4601 (четыре тысячи шестьсот один) рубль; на содержание всех мест захоронения а у нас четыре кладбища) — 7900 (семь тысяч девятьсот) рублей; на исполнение полномочий в области градостроительной деятельности — 2100 (две тысячи сто) рублей", — подчеркнул Боронин.

А на развитие физической культуры и спорта в 2018 году, как он отметил, в сельском бюджете закреплено "ни много, ни мало 5000 (пять тысяч) рублей".

"Еще вопросы по поводу этих чудных ребят у кого-то есть? С Новым годом, добрые мои друзья!", — спрашивает Боронин.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

2.01.2018 14:15
ссср

какие нафиг бюджеты посмотрите выписки с налоговой это коммерческие организации

0  0
2.01.2018 14:40
супермен

Молодец!!! Смело!!! Вот почему именно так, а не иначе. В ОАЭ тоже был плохой правитель, и люди жили бедно, а зато сейчас при шейхе Заеде все местные жители защищены. А мы все надеемся то что все плохо, потому что это мы плохие и не выходим из зоны комфорта. А может все-таки пора что-то менять не только нам, а власть нас обманывает и прячет деньги под кроватью.

0  0
2.01.2018 14:47
Я

Подождите, сейчас этого активиста очень быстро отправят в отставку за не соответствие и по-тихому.

0  0
2.01.2018 14:51
- гость -

Зачем в наше время деревни? Сёла не рентабельны в Алтайском крае. Ехайте люди жить в Москву! И будет Вам счастье. Разве не понятно, что здесь Вы никому не нужны. Суровая действительность. Думаете министр не видит цифры которые увидел Глава с/с О. Боронин? Похоже на бархатный геноцид своего народа.

0  0
2.01.2018 14:52
- гость -

Еще вопросы по поводу этих чудных ребят у кого-то есть?
---------------

Вопросов к ним очень много, вот только их слушать они не будут. На вопросы скота они не отвечают.

0  0
2.01.2018 14:58
- гость -

Не Наш начальник- в отставку деспота!

0  0
2.01.2018 14:59
- гость -

Расслоение растёт, им не стыдно

0  0
2.01.2018 15:07
- гость -

И чем ближе к Честным Выборам, тем больше будет таких вот грудининских провокаций. Не покупайтесь на них народ,все равно Мы победим!

0  0
2.01.2018 15:08
- гость -

Села, деревни и города становятся якобы не рентабельными только по тому, что мы дяде вове платим:

Налог на добавленную стоимость (18%);
Налог на прибыль;
Акцизы;
Налог на доходы физических лиц;
Налог на добычу полезных ископаемых;
Водный налог;
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов;
Государственная пошлина.

А он паскуда, эти деньги на зарплату министрам и на прочие гадости тратит. Назад эти деньги не возвращаются.

0  0
2.01.2018 15:12
Сталинский Сокол

Наш Карлин тут ни причем. Он обыкновенный послушный чинуша. Завтра власть качнется в обратную сторону, он перебежит не задумываясь. Все наши беды от г. Путина, создавшего вертикаль власти, за счет силовых органов. Окружил себя Ворами и Жуликами. А дальше хоть трава не расти.

0  0
2.01.2018 15:20
- гость -

Долой !!

0  0
2.01.2018 15:28
Nickolas

Тяжела и неказиста жизнь российского министра.))))

0  0
2.01.2018 15:30
- гость -

Вся эта свора считает, что прожиточный минимум в 8-9 тысяч рублей достаточен, но почему-то себе они платят миллионы.

0  0
2.01.2018 15:30
- гость -

0  0
2.01.2018 15:35
не робот

"Еще вопросы по поводу этих чудных ребят у кого-то есть? С Новым годом, добрые мои друзья!", — спрашивает Боронин.
А ваш сельсовет не за этих чудных ребят путинцев голосовал на выборах президента?

0  0
2.01.2018 15:57
- гость -

Это преступники попирающие Конституцию - ведь в ней прямо написано, что Россия это социальное государство, а это подразумевает, что блага и тяготы страны должны распределяться равномерно!!! Но население особо не протестует - в марте опять окажут доверие ворам и жуликам!!!

0  0
2.01.2018 15:57
- гость -

Математик нашелся. С гнильцой, чувствуется, председатель сельсовета. На окружение замахнулся. По трудам на благо России оценивает Родина труд колхозана и Министра Минфина великой России. Говорим Родина - подразумеваем Россия. Пусть собирает налоги с неплательщиков, а не указывает как руководить великой Россией. Гнать таких в шею из великой России, ничего не делающих для ее процветания. Россия из последних сил удерживает мир на Земле, весь российский народ полностью поддерживает миролюбивую и интернациональную войну против всех врагов России. И весь мир надеется только на великую страну и завидует нам. Все беженцы мечтают жить у нас за пазухой и кататься как сыр в масле. Как живут наши простые россияне.

0  0
2.01.2018 16:18
- гость -

все они окупанты

0  0
2.01.2018 16:21
гость

перед выборами еще много интересного узнаем: из заключительной речи Улюкаева - мы там "министры" как пауки в своем мире - до людей нам дела нет! И если ВВП говорит одно , а на деле происходит совсем наоборот - тот же бензин, дороги, значит есть на совещании сказанное совсем другое! Власть не применяет, не исполняющих указы не убирает с должностей. Да еще куча плевков в народ! А богатые богатеют и богатеют!

0  0
2.01.2018 16:41
гость

Навальный про этих чудных ребят столько уже рассказал, что они уже и не чудные, просто беспредельные.

0  0
2.01.2018 16:50
Гость

Не нойте. Вы заслужили тех управленцев, которых заслужили и сами выбрали.

0  0
2.01.2018 16:52
- гость -

Слободян с нищего района миллиарды подымает, уже сына в Лондоне не знает куда их девать.

0  0
2.01.2018 16:54
- гость -

Они не заслужили , для этого служить надо !, и не заработали, аналогичная ситуация со службой, они лежат на диване, ничего не делают, а только ноют !!!

0  0
2.01.2018 16:55
Гость

КОНСТИТУЦИЯ РФ:
ГЛАВА I. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ.
Статья 3

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.

0  0
2.01.2018 17:02
- гость -

И на этих п...сов тратят наши налоги!!!!

0  0
2.01.2018 17:03
Умный

А что по его мнению надо озолотить жителей региона который не способен самостоятельно решать вопросы и бизнес в котором может быть только малый по торговле ширпотребом и оказанию низменных услуг. Мы так то в рынке живем. Капитал идет туда где отдача от него выше. Там и люди живут не плохо. Поэтому езжайте в сытые регионы..там хорошо. А тут так и будет...на минимуме все...лишь бы лишь бы. Все привыкли здесь как в советском союзе чтобы всем поровну.

0  0
2.01.2018 17:15
Гость

"Не государство платит пенсии, а налогоплательщики. Не государство платит зарплату бюджетникам, а налогоплательщики. МВД, МИНОБОРОНЫ, МИНЗДРАВ и другие органы не имеют своих денег - они тратят деньги налогоплательщиков. У Кабмина, Администрации Президента и всех администраций всех уровней нет своих денег - они тратят деньги налогоплательщиков. Это важно всегда и всем помнить. Это мы содержим своё государство. Это мы за всё здесь платим. Каждая копейка потраченная чиновником - это деньги мои, твои, нас всех. Исключительная роль государства в этом смысле - прозрачное распределение этих денег!" (с)

0  0
2.01.2018 17:26
- гость -

Разогнать думу и министров, всех этих дармоедов

0  0
2.01.2018 17:29
- гость -

Умный, ну ты и дурак. Впрочем, все дураки считают себя умными. После войны наш край стал одним из самых развитых промышленных регионов. А теперь когда боря с вовой всё развалили пишите "Поэтому езжайте в сытые регионы", у вас хоть капля совести есть?

0  0
2.01.2018 18:14
Гость

Уезжать надо, видно же, что ставка сделана на СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ Алтайский край и на сельхозпереработку в нём. А для этой сезонной работы столько трудовых ресурсов, сколько сейчас имеется в АК, не нужно. Отсюда и проблемы с работой, зарплатой и т.д.

0  0
2.01.2018 18:24
гость

Походу край то за Грудинина проголосует?

0  0
2.01.2018 18:24
- гость -

"Они" делают ставку, а уезжать мы должны, что за хрень

0  0
2.01.2018 18:29
- гость -

18:14, когда в Китае были низкие зарплаты, то они не стали разъезжаться, а подняли промышленность и стали получать в двое больше чем жители АК. Почему нас этот путь не устраивает? Обязательно уезжать или умирать надо, чтобы эти сволочи продали не заселённые земли этому же Китаю?

0  0
2.01.2018 18:30
Барнаульский колхозан

2.01.2018 14:51
- гость -
Зачем в наше время деревни? Сёла не рентабельны в Алтайском крае. Ехайте люди жить в Москву! И будет Вам счастье. Разве не понятно, что здесь Вы никому не нужны. Суровая действительность. Думаете министр не видит цифры которые увидел Глава с/с О. Боронин? Похоже на бархатный геноцид своего народа.------------------------------Ширше нужно на проблему смотреть, что там деревни, ВЕСЬ Алтайский край нерентабелен, на дотациях живем от шедрот столичных, так что не селами, а всем краем нужно в мАскву переезжать.

0  0
2.01.2018 18:32
Гость

2.01.2018 18:14

Гость

Похоже что так и будет. А потом сельскохозяйственный алтайский край объединят с промышленным регионом (Новосибирская область или Кемеровская область). Вон алтайский Сбербанк уже объединили с новосибирским.

0  0
2.01.2018 18:37
Вася Пупкин

...всем краем нужно в мАскву переезжать.

Всё, после праздников едем, нехай готовятся, баньку топят и столы накрывают! Тем более что наш губернат уже там живёт и недавно по телевизору рассказывал, что в Маскве на пельмени уж точно можно заработать!

0  0
2.01.2018 18:42
- гость -

Сами мы с этой шпаной бороться не хотим, поэтому остается надежда на пиндостан, который готовит списки санкционные и там очевидно окажутся "наши" министры-капиталисты. Но очевидно будет как всегда - США введет санкции против т.н. элиты, которая грабит народ России, а эта шпана в отместку будет прессовать население страны. А затем будут выборы и население в едином порыве изберет защитника олигархата на очередной срок...

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2.01.2018 19:01
гость

1 729 000 (один миллион семьсот двадцать девять тысяч) рублей в месяц (в месяц!)

Выдвигаемый КПРФ Грудинин имеет в своей программе ликвидацию социального расслоения общества и при этом не приветствует рвущие в клочья экономику страны санкции. Этим он отличается от других кандидатов. Получается, что к нему вообще нет вопросов

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