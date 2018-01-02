Глава Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края Олег Боронин в своем Facebook проанализировал зарплату министра финансов России Антона Силуанова.
"Попытаюсь пояснить друзьям, что означает размер заработной платы министра финансов Российской Федерации господина Силуанова 1 729 000 (один миллион семьсот двадцать девять тысяч) рублей в месяц (в месяц!) языком цифр местного самоуправления Алтайского края", — пишет Боронин.
Как он отметил, это, например, примерно весь годовой объем платежей земельного налога от всех физических и юридических лиц в бюджет подведомственного ему Сибирского сельсовета.
"Это, например, несколько больше, чем весь бюджет на 2018 год Рассказихинского сельсовета Первомайского района. И это примерный объем всех годовых собственных доходов бюджета, например, Логовского или Акуловского сельсоветов Первомайского района, а то и гораздо больше. На примерно такие деньги (напомню — 1 729 000 рублей) в течение финансового года те же Логовской или Акуловский сельсовет Первомайского района должны каким-то чудным образом содержать аппарат управления (местную администрацию), включая не только выплату зарплат и начислений на зарплату, но и содержание здания местной администрации (включая оплату коммунальных услуг, электроэнергии и налогов на недвижимость), содержать как минимум здание местного Дома культуры (включая оплату коммунальных услуг и электроэнергии), а также как минимум худо-бедно заниматься благоустройством территории и оплатой электроэнергии уличного освещения (если таковое имеется)", — продолжает Боронин.
Далее оно приводит еще несколько сравнительных примеров.
"Ежемесячная зарплата гражданина Силуанова — это гораздо больше, чем все средства годового муниципального дорожного фонда, которые предусмотрены на чистку от снега, содержание и ремонт всех муниципальных дорог на территории подведомственного мне Сибирского сельсовета Первомайского района. И еще. На исполнение принятых полномочий в части организации коммунальных услуг из районного бюджета в бюджет Сибирского сельсовета предусмотрен трансферт на 2018 год в размере 4601 (четыре тысячи шестьсот один) рубль; на содержание всех мест захоронения а у нас четыре кладбища) — 7900 (семь тысяч девятьсот) рублей; на исполнение полномочий в области градостроительной деятельности — 2100 (две тысячи сто) рублей", — подчеркнул Боронин.
А на развитие физической культуры и спорта в 2018 году, как он отметил, в сельском бюджете закреплено "ни много, ни мало 5000 (пять тысяч) рублей".
"Еще вопросы по поводу этих чудных ребят у кого-то есть? С Новым годом, добрые мои друзья!", — спрашивает Боронин.
Комментарии
какие нафиг бюджеты посмотрите выписки с налоговой это коммерческие организации
Молодец!!! Смело!!! Вот почему именно так, а не иначе. В ОАЭ тоже был плохой правитель, и люди жили бедно, а зато сейчас при шейхе Заеде все местные жители защищены. А мы все надеемся то что все плохо, потому что это мы плохие и не выходим из зоны комфорта. А может все-таки пора что-то менять не только нам, а власть нас обманывает и прячет деньги под кроватью.
Подождите, сейчас этого активиста очень быстро отправят в отставку за не соответствие и по-тихому.
Зачем в наше время деревни? Сёла не рентабельны в Алтайском крае. Ехайте люди жить в Москву! И будет Вам счастье. Разве не понятно, что здесь Вы никому не нужны. Суровая действительность. Думаете министр не видит цифры которые увидел Глава с/с О. Боронин? Похоже на бархатный геноцид своего народа.
Еще вопросы по поводу этих чудных ребят у кого-то есть?
---------------
Вопросов к ним очень много, вот только их слушать они не будут. На вопросы скота они не отвечают.
Не Наш начальник- в отставку деспота!
Расслоение растёт, им не стыдно
И чем ближе к Честным Выборам, тем больше будет таких вот грудининских провокаций. Не покупайтесь на них народ,все равно Мы победим!
Села, деревни и города становятся якобы не рентабельными только по тому, что мы дяде вове платим:
Налог на добавленную стоимость (18%);
Налог на прибыль;
Акцизы;
Налог на доходы физических лиц;
Налог на добычу полезных ископаемых;
Водный налог;
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов;
Государственная пошлина.
А он паскуда, эти деньги на зарплату министрам и на прочие гадости тратит. Назад эти деньги не возвращаются.
Наш Карлин тут ни причем. Он обыкновенный послушный чинуша. Завтра власть качнется в обратную сторону, он перебежит не задумываясь. Все наши беды от г. Путина, создавшего вертикаль власти, за счет силовых органов. Окружил себя Ворами и Жуликами. А дальше хоть трава не расти.
Долой !!
Тяжела и неказиста жизнь российского министра.))))
Вся эта свора считает, что прожиточный минимум в 8-9 тысяч рублей достаточен, но почему-то себе они платят миллионы.
"Еще вопросы по поводу этих чудных ребят у кого-то есть? С Новым годом, добрые мои друзья!", — спрашивает Боронин.
А ваш сельсовет не за этих чудных ребят путинцев голосовал на выборах президента?
Это преступники попирающие Конституцию - ведь в ней прямо написано, что Россия это социальное государство, а это подразумевает, что блага и тяготы страны должны распределяться равномерно!!! Но население особо не протестует - в марте опять окажут доверие ворам и жуликам!!!
Математик нашелся. С гнильцой, чувствуется, председатель сельсовета. На окружение замахнулся. По трудам на благо России оценивает Родина труд колхозана и Министра Минфина великой России. Говорим Родина - подразумеваем Россия. Пусть собирает налоги с неплательщиков, а не указывает как руководить великой Россией. Гнать таких в шею из великой России, ничего не делающих для ее процветания. Россия из последних сил удерживает мир на Земле, весь российский народ полностью поддерживает миролюбивую и интернациональную войну против всех врагов России. И весь мир надеется только на великую страну и завидует нам. Все беженцы мечтают жить у нас за пазухой и кататься как сыр в масле. Как живут наши простые россияне.
все они окупанты
перед выборами еще много интересного узнаем: из заключительной речи Улюкаева - мы там "министры" как пауки в своем мире - до людей нам дела нет! И если ВВП говорит одно , а на деле происходит совсем наоборот - тот же бензин, дороги, значит есть на совещании сказанное совсем другое! Власть не применяет, не исполняющих указы не убирает с должностей. Да еще куча плевков в народ! А богатые богатеют и богатеют!
Навальный про этих чудных ребят столько уже рассказал, что они уже и не чудные, просто беспредельные.
Не нойте. Вы заслужили тех управленцев, которых заслужили и сами выбрали.
Слободян с нищего района миллиарды подымает, уже сына в Лондоне не знает куда их девать.
Они не заслужили , для этого служить надо !, и не заработали, аналогичная ситуация со службой, они лежат на диване, ничего не делают, а только ноют !!!
КОНСТИТУЦИЯ РФ:
ГЛАВА I. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ.
Статья 3
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.
И на этих п...сов тратят наши налоги!!!!
А что по его мнению надо озолотить жителей региона который не способен самостоятельно решать вопросы и бизнес в котором может быть только малый по торговле ширпотребом и оказанию низменных услуг. Мы так то в рынке живем. Капитал идет туда где отдача от него выше. Там и люди живут не плохо. Поэтому езжайте в сытые регионы..там хорошо. А тут так и будет...на минимуме все...лишь бы лишь бы. Все привыкли здесь как в советском союзе чтобы всем поровну.
"Не государство платит пенсии, а налогоплательщики. Не государство платит зарплату бюджетникам, а налогоплательщики. МВД, МИНОБОРОНЫ, МИНЗДРАВ и другие органы не имеют своих денег - они тратят деньги налогоплательщиков. У Кабмина, Администрации Президента и всех администраций всех уровней нет своих денег - они тратят деньги налогоплательщиков. Это важно всегда и всем помнить. Это мы содержим своё государство. Это мы за всё здесь платим. Каждая копейка потраченная чиновником - это деньги мои, твои, нас всех. Исключительная роль государства в этом смысле - прозрачное распределение этих денег!" (с)
Разогнать думу и министров, всех этих дармоедов
Умный, ну ты и дурак. Впрочем, все дураки считают себя умными. После войны наш край стал одним из самых развитых промышленных регионов. А теперь когда боря с вовой всё развалили пишите "Поэтому езжайте в сытые регионы", у вас хоть капля совести есть?
Уезжать надо, видно же, что ставка сделана на СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ Алтайский край и на сельхозпереработку в нём. А для этой сезонной работы столько трудовых ресурсов, сколько сейчас имеется в АК, не нужно. Отсюда и проблемы с работой, зарплатой и т.д.
Походу край то за Грудинина проголосует?
"Они" делают ставку, а уезжать мы должны, что за хрень
18:14, когда в Китае были низкие зарплаты, то они не стали разъезжаться, а подняли промышленность и стали получать в двое больше чем жители АК. Почему нас этот путь не устраивает? Обязательно уезжать или умирать надо, чтобы эти сволочи продали не заселённые земли этому же Китаю?
2.01.2018 14:51
- гость -
Зачем в наше время деревни? Сёла не рентабельны в Алтайском крае. Ехайте люди жить в Москву! И будет Вам счастье. Разве не понятно, что здесь Вы никому не нужны. Суровая действительность. Думаете министр не видит цифры которые увидел Глава с/с О. Боронин? Похоже на бархатный геноцид своего народа.------------------------------Ширше нужно на проблему смотреть, что там деревни, ВЕСЬ Алтайский край нерентабелен, на дотациях живем от шедрот столичных, так что не селами, а всем краем нужно в мАскву переезжать.
2.01.2018 18:14
Гость
Похоже что так и будет. А потом сельскохозяйственный алтайский край объединят с промышленным регионом (Новосибирская область или Кемеровская область). Вон алтайский Сбербанк уже объединили с новосибирским.
...всем краем нужно в мАскву переезжать.
Всё, после праздников едем, нехай готовятся, баньку топят и столы накрывают! Тем более что наш губернат уже там живёт и недавно по телевизору рассказывал, что в Маскве на пельмени уж точно можно заработать!
Сами мы с этой шпаной бороться не хотим, поэтому остается надежда на пиндостан, который готовит списки санкционные и там очевидно окажутся "наши" министры-капиталисты. Но очевидно будет как всегда - США введет санкции против т.н. элиты, которая грабит народ России, а эта шпана в отместку будет прессовать население страны. А затем будут выборы и население в едином порыве изберет защитника олигархата на очередной срок...
1 729 000 (один миллион семьсот двадцать девять тысяч) рублей в месяц (в месяц!)
Выдвигаемый КПРФ Грудинин имеет в своей программе ликвидацию социального расслоения общества и при этом не приветствует рвущие в клочья экономику страны санкции. Этим он отличается от других кандидатов. Получается, что к нему вообще нет вопросов