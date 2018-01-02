Фото: Андрей Луковский
В Барнауле 1 января в районе Речного вокзала была найдена собака. Животное истощено и обморожено. Ищут хозяина.
"Сука, дворняга. Ошейника нет. Очень на немца похожа. На номер 8 913 236 95 27 можно звонить", — пишет нашедший.
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Фото: Андрей Луковский
В Барнауле 1 января в районе Речного вокзала была найдена собака. Животное истощено и обморожено. Ищут хозяина.
"Сука, дворняга. Ошейника нет. Очень на немца похожа. На номер 8 913 236 95 27 можно звонить", — пишет нашедший.
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Комментарии
Спасти собаку было жестоко. Час или день - и ей было бы уже всё равно. А теперь она будет страдать, существуя больной. Лучше бы не было таких "милосердных", что подбирают или подкармливают собак, голубей и т.п.
счас тебе скажут , что ты чёрствый некчёмный человек
Без мозгов тоже наверное тяжело живетсч,страдая от без умия,чтож живете тогда??
Обсорожение и истощение-это не болезни,хоть бы просвятились,прежде чем пургу городить )))
Собаку зовут Ванадий!
эй мозговитый как тебя кличут?
2.01.2018 14:44
Vanadiy2014
Спасти собаку было жестоко. Час или день - и ей было бы уже всё равно.
Сдается мне, что вы никого спасать бы не стали.
Повезло этой собаке, что встретила Человека.
2.01.2018 15:38
- гость -
Не, ванадий это не собака. Что-то другое.
Обрежу тупым ножом Ванадиям ванадии. Недорого.
Хорошо, что добрых людей больше, чем ванадиев
Тащите в свои квартиры умирающих голубей, ворон, червей и мух. Ходите в лес, подбирайте умирающих зайцев, ёжиков, волков. Выхаживайте, кормите, лечите, размножайте в тепличных условиях, а потом ищите им хозяев. Забудьте логику, школьную биологию, понятие пищевой цепи. Пригласите в свою квартиру бомжей, цыган, сирийских беженцев; накормите, отмойте, развлеките, уложите спать. Будьте последовательны! Вот как только это сделаете, так я сниму шляпу. А нет, так вы не лучше меня, а хуже. Ибо лицемеры.
Ванадию подарка на нг не досталось?
Чтойто совсем неадекватно злой :/
Мандаринка наверно кислая))
По сабжу, не надо черстветь ребята.