Ростуризм просит туроператоров предупреждать туристов об эпидемиологической ситуации в регионах тропического и субтропического климата из-за вспышки лихорадки Денге.
"Федеральное агентство по туризму также просит туристов учитывать сведения об эпидемиологической ситуации в данных регионах при планировании поездок", — сообщается на сайте ведомства.
По данным Роспотребнадзора, вспышка лихорадки Денге зарегистрирована в Шри-Ланке, серьезная эпидемиологическая ситуация сложилась в 10 из 25 округов страны. Всего на острове зарегистрировано 48 тыс. заболеваний, погибли 77 человек.
Роспотребнадзор отмечает, что в последние годы в России стали регистрироваться завозные случаи лихорадки Денге. В 2014 году было зарегистрировано 105 случаев, в 2015 — 136, в 2016 году — 140, за 11 месяцев 2017 года — 152 случая.
Лихорадка Денге — вирусная инфекция, передающаяся через укусы комаров. Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли.
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