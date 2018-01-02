Минобороны поздравило россиян роликом с щеночками

Министерство обороны России поздравило россиян с Новым годом с помощью видео со служебными собаками. Ролик доступен на YouTube-странице ведомства.
На кадрах показывают обучение как щенков, так и уже взрослых собак. Ролик сняли в 470-м учебном центре служебного собаководства Вооруженных сил России.
1 января в Минобороны сообщили, что радиотехнические войска Воздушно-космических сил в 2017 году выследили 600 тысяч разных воздушных объектов.
Комментарии
Лучше бы Рогозина в спецжижи бы утопили, а потом бы всем сказали, что он и дальше прекрасно живёт.
минобороны рф зарегано в сша
Полный Шойгец!