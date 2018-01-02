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Новости

Скончался депутат Думы города Бийска Константин Шебалин

, ИА "Амител"
Скоропостижно скончался экс-депутат алтайского заксобрания на 50-м году жизни

Фото: 1line.info

Во вторник, 2 января, на 50-м году жизни скоропостижно скончался заместитель председателя по связям с общественностью ОО "Союз ветеранов г. Бийска", депутат Думы города Бийска 7-го созыва, заместитель председателя Думы, председатель фракции КПРФ Константин Шебалин.

Об этом в своем Facebook сообщил бывший вице-мэр Бийска, член общероссийской общественной организации "Во славу Отечества" Андрей Нагайцев.

"Мои соболезнования, родным и близким... Пусть земля будет тебе пухом, Костя...", — написал в комментариях под сообщением депутат алтайского заксобрания Александр Молотов.

Константин Шебалин родился в городе Междуреченске Кемеровской области, с 1973 года проживает в г. Бийске. Был депутатом АКЗС 6 созыва. Награжден государственными наградами: медалями "За боевые заслуги", "За ратную доблесть", "За верность долгу и Отечеству", а также медалью Жукова, орденом Маргелова и другими наградами. Основное место работы: Общественная организация  "Союз ветеранов  Афганистана г. Бийска", заместитель председателя по связям с общественностью.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Партнёры

Комментарии

2.01.2018 18:57
- гость -

Это тот депутат из партии "Единая Россия" который в 2012 полицейского избил, а в 2013 за вымогательство с применением насилия срок получил?

0  0
2.01.2018 19:22
- гость -

А кем он работал?

0  0
2.01.2018 19:28
- гость -

государственными наградами: медалями "За боевые заслуги", "За ратную доблесть", "За верность долгу и Отечеству", а также медалью Жукова, орденом Маргелова и


-гос награды -"За боевые заслуги и медаль Жукова(надо еще ее смотреть есть боевая награда РФ а есть юбилейка). остальное бижутерия.

0  0
2.01.2018 19:34
добрый человек

какой бы он не был, он тоже человек.

0  0
2.01.2018 19:36
- гость -

у нас в подъезде за 20 лет 20 калдырей вот с такой же лицом померло в 50 лет. многие на НГ начальники, водилы, дворники. и три бабы пьющих.

0  0
2.01.2018 19:47
- гость -

А ещё пенсионный возраст поднять хотят

0  0
2.01.2018 19:55
- гость -


2.01.2018 19:36
- гость -


Внучка,чего ж ты так про дедулю то своего?

0  0
2.01.2018 20:22
Дунай

Ветеран в 49 лет!
Скоро появятся десятилетние ветераны.

0  0
2.01.2018 20:41
- гость -

ага - из Афгана вывели войска ровно 31 год назад. 49-31=18 летний "ветеран". причём год в учебке нужно было отслужить, чтобы "за речку" попасть ... это как на мавзолее с пу "ветеранов" ловили с липовыми орденами и лампасами.

0  0
2.01.2018 20:54
Директор СССР

Последние, кто успел в Афгане повоевать, это парни 1970 года рождения. Он получается 1969 года, так что всё нормально.

0  0
2.01.2018 21:46
Знающий

Во первых Костя 1968 г.р., во вторых был призван в 1987 году. В Афгане был ранен. И для особо умных: Костя всегда помогал всем, по мере возможности, поэтому и результаты на выборах у него были самые высокие из всех. А то что были гниды, которые его всегда пытались подставить - это факт, в том числе и силовики, когда он нашему губеру неугоден стал. А ядом брызгать сейчас на человека, который и ответить не может, не стоит. Светлая память Валентиныч, мы продолжим твоё дело, во благо наролда.

0  0
2.01.2018 22:19
Светлана

Когда хороший человек рождается на свет, На нём отметки « хорошо » нигде, конечно, нет. Но он живёт, растёт, творит, он делает добро, И каждый, встретившийся с ним, сказал : " Мне крупно повезло ! " Мне повстречался человек отзывчивый такой, С большой и светлою душой и умной головой. И если б каждый был таким, жилось бы так светло !!! Сама Земля сказала б им : " Мне крупно повезло ". 

Скорбим.....

0  0
2.01.2018 22:57
медведь-шатун

Светлая память Хорошему человеку, да!, не всё у него гладко, но у кого кладко? - у того кто на жопе у себя в конуре сидит и ждёт, всем не угодишь..., земля пухом тебе Костя....

0  0
2.01.2018 23:21
- гость -

R.I.P.

0  0
3.01.2018 00:22
Куратор

КОстя! Светлая память тебе!!

0  0
3.01.2018 00:42
- гость -

Жалко, молодой относительно.

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3.01.2018 00:58
- гость -


Вывод советских войск из Афганистана завершен 15 февраля 1989 года.

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3.01.2018 02:33
Люблю Барнаул

Не знаю его. Но такой молодой! В мире и в России особенно пропасть между продолжительностью жизни мужчин и женщин. Женщины живут до неприличия дольше мужчин. И не заботятся о мужчинах должным образом. Но виноваты не женщины в этом, виноваты мужчины из Мирового Правительства, которые стараются уничтожать мужчин конкурентов себе и своим потомкам, придумав андроцид и разрешив равенство полов, феминизм и тд. Это так печально. И вот. Ему 48 лет. И он умер. Какая экономия государству: не выплачивать пенсию... а какая нибудь Лиза дочь известного П будет жить богатой жизнью во Франции. В Париже.

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