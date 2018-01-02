Скончался депутат Думы города Бийска Константин Шебалин

Во вторник, 2 января, на 50-м году жизни скоропостижно скончался заместитель председателя по связям с общественностью ОО "Союз ветеранов г. Бийска", депутат Думы города Бийска 7-го созыва, заместитель председателя Думы, председатель фракции КПРФ Константин Шебалин.
Об этом в своем Facebook сообщил бывший вице-мэр Бийска, член общероссийской общественной организации "Во славу Отечества" Андрей Нагайцев.
"Мои соболезнования, родным и близким... Пусть земля будет тебе пухом, Костя...", — написал в комментариях под сообщением депутат алтайского заксобрания Александр Молотов.
Константин Шебалин родился в городе Междуреченске Кемеровской области, с 1973 года проживает в г. Бийске. Был депутатом АКЗС 6 созыва. Награжден государственными наградами: медалями "За боевые заслуги", "За ратную доблесть", "За верность долгу и Отечеству", а также медалью Жукова, орденом Маргелова и другими наградами. Основное место работы: Общественная организация "Союз ветеранов Афганистана г. Бийска", заместитель председателя по связям с общественностью.
Комментарии
Это тот депутат из партии "Единая Россия" который в 2012 полицейского избил, а в 2013 за вымогательство с применением насилия срок получил?
А кем он работал?
государственными наградами: медалями "За боевые заслуги", "За ратную доблесть", "За верность долгу и Отечеству", а также медалью Жукова, орденом Маргелова и
-гос награды -"За боевые заслуги и медаль Жукова(надо еще ее смотреть есть боевая награда РФ а есть юбилейка). остальное бижутерия.
какой бы он не был, он тоже человек.
у нас в подъезде за 20 лет 20 калдырей вот с такой же лицом померло в 50 лет. многие на НГ начальники, водилы, дворники. и три бабы пьющих.
А ещё пенсионный возраст поднять хотят
2.01.2018 19:36
- гость -
Внучка,чего ж ты так про дедулю то своего?
Ветеран в 49 лет!
Скоро появятся десятилетние ветераны.
ага - из Афгана вывели войска ровно 31 год назад. 49-31=18 летний "ветеран". причём год в учебке нужно было отслужить, чтобы "за речку" попасть ... это как на мавзолее с пу "ветеранов" ловили с липовыми орденами и лампасами.
Последние, кто успел в Афгане повоевать, это парни 1970 года рождения. Он получается 1969 года, так что всё нормально.
Во первых Костя 1968 г.р., во вторых был призван в 1987 году. В Афгане был ранен. И для особо умных: Костя всегда помогал всем, по мере возможности, поэтому и результаты на выборах у него были самые высокие из всех. А то что были гниды, которые его всегда пытались подставить - это факт, в том числе и силовики, когда он нашему губеру неугоден стал. А ядом брызгать сейчас на человека, который и ответить не может, не стоит. Светлая память Валентиныч, мы продолжим твоё дело, во благо наролда.
Когда хороший человек рождается на свет, На нём отметки « хорошо » нигде, конечно, нет. Но он живёт, растёт, творит, он делает добро, И каждый, встретившийся с ним, сказал : " Мне крупно повезло ! " Мне повстречался человек отзывчивый такой, С большой и светлою душой и умной головой. И если б каждый был таким, жилось бы так светло !!! Сама Земля сказала б им : " Мне крупно повезло ".
Скорбим.....
Светлая память Хорошему человеку, да!, не всё у него гладко, но у кого кладко? - у того кто на жопе у себя в конуре сидит и ждёт, всем не угодишь..., земля пухом тебе Костя....
R.I.P.
КОстя! Светлая память тебе!!
Жалко, молодой относительно.
Вывод советских войск из Афганистана завершен 15 февраля 1989 года.
Не знаю его. Но такой молодой! В мире и в России особенно пропасть между продолжительностью жизни мужчин и женщин. Женщины живут до неприличия дольше мужчин. И не заботятся о мужчинах должным образом. Но виноваты не женщины в этом, виноваты мужчины из Мирового Правительства, которые стараются уничтожать мужчин конкурентов себе и своим потомкам, придумав андроцид и разрешив равенство полов, феминизм и тд. Это так печально. И вот. Ему 48 лет. И он умер. Какая экономия государству: не выплачивать пенсию... а какая нибудь Лиза дочь известного П будет жить богатой жизнью во Франции. В Париже.