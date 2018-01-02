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Новости

Пугачева лично позвонила поэту, обвинившему ее в плагиате

, ИА "Амител"
После звонка поэт возложил ответственность за случившееся на музыкальных редакторов и композитора

Фото: muz-puls.ru

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева оказалась в центре скандала после того, как на экранах телевизоров в новогоднюю ночь вышло ее выступление. Артистку обвинили в том, что песня, которую она исполнила, является плагиатом, сообщает "Комсомольская правда".

Как рассказал поэт Александр Вулых, накануне обвинивший ее в плагиате, Пугачева позвонила ему сама.

Он признался, что конфликт раздувать они не хотят. Также он отметил, что вины самой Пугачевой в этой истории нет. Он возложил ответственность за случившееся на музыкальных редакторов и композитора.

Ранее в Facebook Вулых опубликовал пост о том, что песня, исполненная Пугачевой на "Новогоднем огоньке" на Первом канале, очень похожа на другую, которую более 15 лет назад спел Игорь Саруханов. Поэт отмечал что эта история "пахнет неприятным скандалом". Теперь этот пост удален.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

2.01.2018 18:54
гость

Музыка один в один

0  0
2.01.2018 19:00
- гость -

пусть Стинг на них в суд подает Desert rose

0  0
2.01.2018 19:09
- гость -

Пугачёва в своём исполнении взлетела и летала.А Суруханов тужится,пыжится,а взлететь не может.

0  0
2.01.2018 20:11
- гость -

2.01.2018 18:54
гость
Ничего подобного. Песни похожи ритмом ( в начале), ну и лирическим содержанием. Не более. Они РАЗНЫЕ!

0  0
2.01.2018 20:12
- гость -

Песня Пугачевой сильная, производит впечатление, в отличие от песни Саруханова.

0  0
2.01.2018 20:15
- гость -

что кудрявая бабка, что кудрявый недодед уже кроме смеха ничего не вызывают. пусть ищут новые способы поднятия своих рейтингов.

0  0
2.01.2018 21:04
- гость -



- гость - 20:12 "Песня Пугачевой сильная, производит впечатление"

Позови меня с собой,
Я приду сквозь злые ночи,
Я отправлюсь завтра в бой,
Чтобы Путин не порочил…

эта лучше

0  0
2.01.2018 21:33
- гость -

эта лучше

Да нет,вот супермегахит на все времена:я поэт зовусь незнайка,от меня вам балалайка

0  0
2.01.2018 21:55
Иван

Не вижу сходства.

0  0
2.01.2018 22:13
- гость -

2.01.2018 21:04
- гость -
Не старайтесь, за .много не сойдете.)

0  0
3.01.2018 02:44
Люблю Барнаул

Пугачева талантливый во всем. Суруханов сдулся и спился. В звграницах его оценить не смогли. Его "скрипка лиса " которую он называл хитом уровня элтона джона была удачная точка в его творчестве.
Пиарить себя на имени Примадонны легко но и стыдно.

А моя любимая так то певица это Елена Камбурова.

0  0
3.01.2018 09:34
гость

3.01.2018 02:44
Люблю Барнаул
Не "скрипка лиса", а "скрип колеса"

0  0
3.01.2018 09:34
гость

3.01.2018 02:44
Люблю Барнаул
Не "скрипка лиса", а "скрип колеса"

0  0
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