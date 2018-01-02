Хлеб для магазина собирали с земли в Тюменской области

В городе Ялуторовске Тюменской области 30 декабря грузчик рассыпал хлеб на пороге местного супермаркета, после собрал его в тележку и доставил в магазин. Очевидец снял процесс на видео и опубликовал на своем канале в YouTube, сообщает URA.RU
"Упал хлеб, собирают и обратно его сейчас понесут в "Монетку". На Новый год людям подарки", — отметил очевидец блогера.
Недовольство местного жителя разделили далеко не все пользователи. Некоторые посоветовали мужчине помочь собрать продукты, "чем из-за кустов компромат собирать, а потом это обсасывать в соцсетях".
В магазине отметили, что на прилавки этот хлеб не попал. Якобы свидетелями инцидента стали не только покупатели, но и директор супермаркета.
Комментарии