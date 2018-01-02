Жители Таганрога перед Новым годом увидели необычное "шоу": местная жительница устроила эротическое шоу на глазах у десятков прохожих. Видео опубликовано в телеграм-канале LIFE SHOT.
У гостиницы "Таганрог" девушка несколько минут развратно танцевала, распахивая свою куртку, под которой не было никакой одежды.
"Снегурочка" пыталась поймать своих зрителей, однако те убегали.
Комментарии
Карточный долг дело чести.
У неё может с головой плохо, зачем видео снимать
Коряга какая то
вот почему когда мужик должник из Новосибирска устроил стриптиз перед судебным приставом Мужчину привлекли к 30 часам обязательных работ 9 декабря 2017 г., 16:52, ИА "Амител"
а когда баба - всем прикольно? это половая дискриминация!
Че она там показывает ?* Никто не видел что ли ихних пирожков густо облепленых личинками гельминнтов и милионами бактерий ? Сейчас столько разной заразы кроме спида и гепатита передающегося половым путем, что просто всю жизнь будешь лечится и не вылечишся
А если бы кто то, к ней типа стал приставать, то его бы подтянули за сексуальное домогательство и предъявили бы иск за моральный ущерб
Посадить её на 13 лет в тюрму . Строгий режим ей назначить. Или на каторгу пожизненно. Лиходейка. Развратница.
Тем, кто пишем, что она дура. Нет. Это роспуста! Это женское выре+обре/зание таким надо делать чтоб не подчинялись зову бешенной матки.
Пишете всякие мерзости.
Сами поди в личинках.