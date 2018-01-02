В Республике Коми пенсионерка стала жертвой брачного афериста, который представился генералом миссии ООН в Сирии, сообщает FlashNord.
В полицию обратилась местная жительница 1957 года рождения, которая сообщила, что познакомилась на сайте "Одноклассники" с неким Стивом Хенрихом. В ходе переписки новый знакомый рассказал, что имеет звание генерала и служит в Сирии, работая на ООН.
Интернет-кавалер заявил о желании приехать в Сыктывкар и создать семью. Когда женщина пригласила его к себе, собеседник заявил, что его банковский счет заблокирован и за разблокировку необходимо заплатить определенную сумму.
Женщина вызвалась помочь "генералу" и отправила ему 59 тысяч рублей. "После перевода денег кавалер прекратил переписку и пропал из поля зрения потерпевшей", — сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Таких лохов уже не жалко! Если люди не хотят оглянуться вокруг, спросить совета близких, да и попросту ознакомиться с подобными печальными историями других, наступивших на подобные грабли - таких людей не жалко! Это если бы человек всем заявил - засуну голову в горящую печь и слушать ваших советов, что в лучшем случае минимум волосы обгорят, не намерен!
Старая дырка все туда же
Ей надо не хозяина для своего тела искать а в Храм Православный бежать и молиться чтоб из нее бесы разврата и блуда вышлиь А она трихомодии свои приготовила для мужика не православного не русского врага Родины. Она хотела страну опозорить и стать подстилкой для неруся американского. Но Господь и Святой Николай Второй Император батюшка нк допустили этой беды. А бесстыдницу эту блудящую как минимум в мыслях в монастырь в Якутию. На веки вечные. Амить.
Всех со скорым завершением поста и надходящим Рожеством Христовым! Аминь!
Ей уже о душе нужно думать да грехи замаливать, а она туда же!!!
Любви все возрасте покорны.
Она влюбилась и обманулась.
Поплатилась сбережениями.