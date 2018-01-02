Барнаульцы провели пробежку в знак протеста новогоднему пьянству

Фото: vk.com/barneos22 Сергей Кузякин
1 января группа барнаульцев вышла на "Трезвую пробежку". Забег команды из 17 человек стартовал от часовни Святой Татьяны на проспекте Ленина, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
Маршрут проходил по ул. Кирова, пр. Комсомольскому, ул. Ползунова, где прошла спортивная зарядка, после — по пр. Ленина к Речному вокзалу.
"Для чего мы побежим? Наш забег — это протест пьянству и безумию новогодних дней!" — прокомментировали акцию организаторы.
В конечной точке участники сделали коллективное фото.
Комментарии
Нельзя при температуре ниже минус 15 заниматься спортом, тем более бегать по такому морозу, можно заболеть и умереть.
А что ж не в новогоднюю ночь? Пили?
а чо? спорт похмелье снимает. активирует обмен и вывод уксусного ангидрида. я 1янв. всегда снег чищу(если он есть) у дома и гаража. очень помогает проветриться.
Нормально все делают. Пропаганда ЗОЖ, Возможно кто нибудь из них когда нибудь станет как екатиринбуржец Евгений Ройзман и станет в дальнейшем мэром города барнаула . евгений теперь мэр города милионика.
То есть они будут боротся с наркопритонами и алкопритонами, двигая вперед спорт и на этом сделают себе имя. Я лично за них
Пробежки в знак протеста - это уже безумие.
Пробежки в знак протеста - это уже безумие.
Стадность совершает чудеса.