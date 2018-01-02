Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов продолжил заочную перепалку с ирландцем Конором Макгрегором.
На своей странице в Instagram Нурмагомедов опубликовал издевательский мультфильм.
По сюжету, сначала российский боец дает отповедь подошедшему журналисту, которого уличает в подхалимстве. Затем на экране появляется Макгрегор с хвастливыми заявлениями. На это Нурмагомедов отвечает, что ирландец думает о ерунде, вместо того, чтобы готовится к поединкам.
В первый день Нового года Нурмагомедов и Макгрегор начали перепалку в социальных сетях, обменявшись оскорбительными выпадами в адрес друг друга.
Так, Макгрегор назвал Нурмагомедова "собачьим дерьмом".
"Этот дагестанец выглядел тем вечером как собачье дерьмо, а вы все просто придурки", — прокомментировал ирландец поединок, прошедший 30 декабря в Лас-Вегасе, в котором Нурмагомедов одержал победу над Эдсоном Барбозой.
Комментарии
Нури к , который всегда ходит в баранье й шапке,
победил ничем не примечательного бойца у которого побед почти столько же сколько же сколько и поражений,
а шума и визга здесь столько что уже всем надоело это все.
Хотя и этого он бы не победил если не нашел себе спонсора который смог договорится за большие бабки в организации ю ф с и
и ему разрешили нажратся тем
д опингом который ему больше всего нравился. Также разрешили нанюхатся коксом. Теперь везде надо договариватся, потому что есть допинг контроль,
а если ты выйдешь на бой пустой, как это сделал соперник нурика, этот барбоза, то ты всегда проиграешь. В прошлый раз нурика хотели проверить на допинг но он резко свалил в больницу, типа заболел, может и засса л , но теперь он вышел, победил и шума тееперь будет на полгода . А спонсором у него может быть кто угодно, возможно что это тот же сенатор кэримов, активно скупающий виллы во франции
22,38
смотри от зависти не лопни
У Хабиба перед боем с Тони опять может случиться понос и бой отменят снова.