Порошенко составил ТОП-7 лучших украинских песен

Президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter перечислил семь самых любимых украинских песен 2017 года.
"В этом году украинская музыка сделала значительный шаг вперед — появилось много современной и интересной музыки. Но самое главное: этот год показал — украинцы хотят слушать песни на родном языке", — написал Порошенко.
Українська музика цього року зробила значний крок вперед – з’явилося багато сучасної та цікавої музики. Але найголовніше: цей рік показав – українці хочуть слухати пісні рідною мовою.— Петро Порошенко (@poroshenko) January 2, 2018
Сім найцікавіших на мій погляд – https://t.co/dh1ATfahKK pic.twitter.com/YkZZayVlO5
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