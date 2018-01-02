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Порошенко составил ТОП-7 лучших украинских песен

, ИА "Амител"

Фото: eurasianinfoleague.com

Президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter перечислил семь самых любимых украинских песен 2017 года.

"В этом году украинская музыка сделала значительный шаг вперед — появилось много современной и интересной музыки. Но самое главное: этот год показал — украинцы хотят слушать песни на родном языке", — написал Порошенко.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

2.01.2018 23:09
- гость -

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