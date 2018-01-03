Видео о том, как Ксения Собчак развлекалась в новогоднюю ночь исчезло из ее Instagram. Вечером 1 января там еще можно было посмотреть запись с пометкой "Рублевка", на которой Собчак вместе с мужем Максимом Виторганом и еще одного мужчины, и вместе с шампанским, танцует у входа в православный храм.
"About last night, или "Пусси Райот" уже не те", — говорилось в подписи к видео.
Впрочем, в интернете танец Собчак по-прежнему можно найти, поскольку некоторые подписчики успели его сохранить его.
Под записью было множество осуждающих комментариев. Люди пытались донести, что храм — это не место, рядом с которым танцуют пьяными. Были и те, кто защищал Собчак, утверждая, что Ксения делает все, чтобы привлечь к себе внимание.
Комментарии
Беда ... для меня это беда и горе... она одна была та за которую хотелось голосовать. А теперь не смогу. Она осквернила Храм. И разместила этот свой срам в интернет на публику. То есть ей не совестно ... а ведь она не дура. Этим одним, не Домом два, не нм скандалами на иные темы она оскорбила и её муж всех кто верит в Бога. Первый Ледь не может так себя вести как и президентша.
Даже Зюганов научился креститься и правильно свечку держать.
Но кому теперь отстать свой голос на выборах?
Беда ... для меня это беда и горе... она одна была та за которую хотелось голосовать. А теперь не смогу. Она осквернила Храм. И разместила этот свой срам в интернет на публику. То есть ей не совестно ... а ведь она не дура. Этим одним, не Домом два, не нм скандалами на иные темы она оскорбила и её муж всех кто верит в Бога. Первый Ледь не может так себя вести как и президентша.
Даже Зюганов научился креститься и правильно свечку держать.
Но кому теперь отстать свой голос на выборах?
Обыкновенная зажравшаяся дешёвка.
Кучка собачьего дерьма тоже привлекает внимание прохожих.
Люблю Барнаул Да ты сама беда, если собиралась за эту прошмандовку голосовать