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Советская актриса Татьяна Майорова скончалась на 77-м году жизни

, ИА "Амител"
Татьяна Майорова скончалась после тяжелой болезни в возрасте 76 лет

Актриса театра и кино Татьяна Майорова ушла из жизни в возрасте 76 лет. Сообщение о смерти появилось на сайте Русского драматического театра Литвы.

Майорова скончалась 30 декабря 2017 года после продолжительной болезни. Большую часть жизни она посвятила Русскому драматическому театру Литвы (РДТЛ). На его сцене она сыграла более 40 ролей.

Также актриса снималась в кино. Одной из самых известных ее ролей стал образ матери в ленте "Смилуйся над нами" Альгирдаса Араминаса.

Похороны Татьяны Майоровой пройдут 4 января в Вильнюсе на кладбище Карвелишкес.

Татьяна Майорова родилась в 1941 году в городе Часов Яр в Донецкой области. Окончила театральный институт им. Карпенко-Карого в Киеве. В Русском драматическом театре Литвы Майорова работала с 1967 по 1991 годы.


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Комментарии

3.01.2018 14:30
- гость -

На фото Софико Чиаурели))

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