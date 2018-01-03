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Биткоин начал падать: криптовалюта демонстрирует негативную динамику

, ИА "Амител"
Впервые за несколько лет биткоин начал год с существенного падения в цене

Согласна данным торгов, биткоин с 1 января 2018 года демонстрирует негативную динамику. По данным портала CoinMarketCap биткоин дешевел на 3,08%, почти до 13,5 тысячи долларов.

На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась на 4,43%, в пересчете на доллары это 13,22 тысяч.

Эксперты отмечают, что впервые за несколько лет с начала года эта криптовалюта снижается в цене. Так 1 января 2017 года биткоин вырос в цене на 3,6%.

До декабря 2017-го стоимость биткоина не превышала десяти тысяч долларов. Однако уже 18 декабря он достиг максимума — 19,511 тысячи долларов. Что касается итогов года, то биткоин подорожал в 14 раз.

Затем началось снижение. Падение цены ускорилось в последние дни декабря после новостей об очередном внедрении протокола. В результате которого образовалась еще одна криптовалюта — Bitcoin God (GOD).

Отмечается, что капитализация рынка криптовалют составляет 627,88 миллиарда долларов, более трети приходится на долю биткоина.

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Комментарии

3.01.2018 12:00
- гость -

это что бы те у кого их по три - пять скорее их скинули тем у кого их мешками, а потом всё вернётся обратно

0  0
3.01.2018 12:42
Директор СССР

очередной лохотрон

0  0
3.01.2018 13:04
- гость -

МММ

0  0
3.01.2018 18:41
- гость -

Амик, биток сегодня опять вырос, процентов на 15. Вы снова сегодня вчерашние новости печатаете.

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