Анастасия Волочкова уже в начале 2018 года привлекла внимание СМИ своим шпагатом. В инстаграме балерина выложила фото из русской бани.
"По традиции 1 го января я парюсь в своей русской бане. А как этот день проводите вы? По многочисленным просьбам шпагат-2018!", — написала Волочкова под снимком.
Судя по социальным страницам, звезда предпочитает парную многим косметическим процедурам. Волочкова регулярно посещает бани и любит ледяную купель. Своими предпочтениями балерина активно делится с подписчиками.
Вот и в этот раз откровенное фото вызвало бурю реакцию пользователей. Некоторое оценили смелость и гибкость балерины, другие, напротив, считают что размещение столь откровенных снимков в открытом доступе — дурной тон.
Комментарии
Всё бы было хорошо. Но пост у православных христиан. А она такие делает фотографии ... то что тело у неё искуссное и она искуссница это понятно. Жить красиво не запретишь. Но глядя на неё в грех блуда могут упасть другие женщины. И как в 80—90 девочки будут мечтать о работе валютных проституток. А ведь только сейчас Россия встала с колен и православие оплетает всю страну своими святыми корнями мочковатой корневой системы духовности. Хорошо будет когда церковь православная сольётся в едином экстазе с государством. И такие в которых сидит бес и нет стыда будут под запретом сидеть в тюрьме или официально яко Соня Мармеладова у Достоевского будет с Жёлтым Билетом оказывать услуги и платить десятину для Святой Православной Церкви Российской.
Не зачёт, тема сиси писи не раскрыта.....
3.01.2018 09:29
Люблю Барнаул
Иди, помой глаза с мылом, грешник!
Волочкова, конечно, огонь. Бабе за 40, а она ягодка то какая! Те, кто пишут гадости, просто завидуют! Неудачники)))
3.01.2018 09:53
- гость -
Ага. Ягодка арбуз. Баба лошадь. Такие только карликам нравятся, они по ним скачут с криками "ЭТО ВСЕ МОЕ!!!"
Я к Насте относилась нейтрально. Но вот посмотрела недавно её в одной передаче(не буду название говорить, а то вы меня будете жрать) и увидела какая она веселая, находчивая, умная, просто молодец и отношение моё переменилось в лучшую сторону. А завидуют ей, правда. здорово.
Я к Насте относилась нейтрально. Но вот посмотрела недавно её в одной передаче(не буду название говорить, а то вы меня будете жрать) и увидела какая она веселая, находчивая, умная, просто молодец и отношение моё переменилось в лучшую сторону. А завидуют ей, правда. здорово.
А где фото шпагата с кормилицей?
Вот, Вот, Вот тема кормилици совсем не раскрыта....