В Алтайском крае ожидаются небольшая облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Утром на некоторых территориях возможны туман и изморозь, на дорогах гололед.
Температура воздуха опустится до -15…-20С, в восточных районах возможно понижение до -25 градусов.
В краевой столице ожидается небольшая облачность, без осадков. В утренние часы возможен туман. Столбик термометра покажет -18…-20С. Ветер восточный, 1-6 м/с.
Опасных и неблагоприятных метеоявлений не прогнозируется.
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Клёвые праздники, мать их!