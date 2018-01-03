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Десять лет тепла не ждите: на юг России надвигается цикл похолодания

, ИА "Амител"
Зимой 2018 года на юге России начнется десятилетний цикл похолодания

Ученые заявили, что на Юг России надвигается десятилетний цикл похолодания. Однако в декабре в южных регионах наблюдалась, напротив, аномально теплая погода.

О том, что уже зимой 2018-го на Юг страны придет похолодание, которое будет продолжаться ближайшие десять лет, пишут РИА Новости со ссылкой на председателя Южного научного центра РАН академика Геннадия Матишова.

По словам Матишова, признаки приближающегося "малого ледникового периода" можно увидеть уже сегодня. Так продолжительность ледостава в Каспийском и Азовском море в 2007-м и 2012-м годах достигала 80 дней. Лед в Таганрогском заливе и в устье Дона сейчас держится вплоть до начала марта. При этом еще в предыдущие годы эти поверхности замерзали только в самые холодные недели зимы. И, что интересно, всегда ненадолго.

Кроме того, академик отмечает, что весной тоже стало ощутимо холоднее.

Похолодание, говорит Матишов, повлияет на многие сферы жизни человека. Особенно это коснется сельского хозяйства. Так что по мнению ученого, аграриям необходимо пересмотреть свой технический подход к земледелию и животноводству.

Несмотря на прогнозы, декабрь 2017-го на Юге страны запомнился как аномально теплый. Например в Ростовской области температура воздуха в отдельные дни превышала фантастическую для региона отметку в 20 градусов по Цельсию. Кроме того в новогодние праздники температура еще не опускалась ниже нуля.


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Комментарии

3.01.2018 11:07
медведь-шатун

Сами себе противоречат..., моё мнение - моя собака и рыбки в аквариуме точнее погоду предсказывают....

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3.01.2018 11:58
- гость -

На 5 дней не в состоянии предсказать, а на годы замахнулись.
Чушь полная

0  0
3.01.2018 12:00
Директор СССР

Пусть нашего сибирского гуана похавают

0  0
3.01.2018 12:51
- гость -

А Акимфий предупреждал

0  0
3.01.2018 15:40
- гость -

Надо спросить мнение Новака. Он же несколько лет голословно пугал и предрекал украинцам заморозки и дикую стужу, убегая с совещаний. В реалии было тепло.

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