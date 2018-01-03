Ученые заявили, что на Юг России надвигается десятилетний цикл похолодания. Однако в декабре в южных регионах наблюдалась, напротив, аномально теплая погода.
О том, что уже зимой 2018-го на Юг страны придет похолодание, которое будет продолжаться ближайшие десять лет, пишут РИА Новости со ссылкой на председателя Южного научного центра РАН академика Геннадия Матишова.
По словам Матишова, признаки приближающегося "малого ледникового периода" можно увидеть уже сегодня. Так продолжительность ледостава в Каспийском и Азовском море в 2007-м и 2012-м годах достигала 80 дней. Лед в Таганрогском заливе и в устье Дона сейчас держится вплоть до начала марта. При этом еще в предыдущие годы эти поверхности замерзали только в самые холодные недели зимы. И, что интересно, всегда ненадолго.
Кроме того, академик отмечает, что весной тоже стало ощутимо холоднее.
Похолодание, говорит Матишов, повлияет на многие сферы жизни человека. Особенно это коснется сельского хозяйства. Так что по мнению ученого, аграриям необходимо пересмотреть свой технический подход к земледелию и животноводству.
Несмотря на прогнозы, декабрь 2017-го на Юге страны запомнился как аномально теплый. Например в Ростовской области температура воздуха в отдельные дни превышала фантастическую для региона отметку в 20 градусов по Цельсию. Кроме того в новогодние праздники температура еще не опускалась ниже нуля.
Комментарии
Сами себе противоречат..., моё мнение - моя собака и рыбки в аквариуме точнее погоду предсказывают....
На 5 дней не в состоянии предсказать, а на годы замахнулись.
Чушь полная
Пусть нашего сибирского гуана похавают
А Акимфий предупреждал
Надо спросить мнение Новака. Он же несколько лет голословно пугал и предрекал украинцам заморозки и дикую стужу, убегая с совещаний. В реалии было тепло.