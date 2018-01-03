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Свидетелей стрельбы по машине с ребенком просят найтись в Барнауле

, ИА "Амител"
Неизвестные в Барнауле стреляли из пистолета по автомобилю, в котором находились дети

Инцидент произошел в краевой столице вечером 31 декабря. Неизвестные из оружия (предположительно травматического пистолета) обстреляли автомобиль, в котором находились взрослые и дети. Пуля попала в боковое стекло, пробив его насквозь.

"Каких-то десять сантиметров и пуля попала бы в голову ребенка! Просьба очевидцам или людям, которые что-либо слышали, сообщить по номеру 02. Ребенок очень напуган!", — такое сообщение разместили в социальных сетях.

Сообщается, что ЧП произошло около дома № 29 по улице Сухэ-Батора. Всех, кто располагает информацией, просят сообщить в в полицию.

Как сообщили порталу Amic.ru в ГУ МВД России По Алтайскому краю, сотрудники полиции Барнаула в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего. 


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Комментарии

3.01.2018 10:00
- гость -

Что за лихие 90ые?! Барнаул, что вообще происходит???

0  0
3.01.2018 10:04
- гость -

Почему превентивно не задержаны стрелявшие - Навального, например, задерживают на выходе из подъезда, а здесь вооруженные преступники и на свободе!!!

0  0
3.01.2018 10:06
- гость -

Стрелок - ты пи...ор!

0  0
3.01.2018 10:06
- гость -

Мутаевские пацанчики новый год справляли... С.Батора - Harlem Нью Барнео... Володька наследство свое оставил. Они его батей называли )))

0  0
3.01.2018 10:12
- гость -

3.01.2018 10:04
- гость - Превентивно говоришь... Добровольского на повышение отправили вот и работать некому. Хлебнееем щас !!!

0  0
3.01.2018 10:18
- гость -

3.01.2018 10:04
- гость -
Почему превентивно не задержаны стрелявшие - Навального, например, задерживают на выходе из подъезда, а здесь вооруженные преступники и на свободе!!!

Ну как почему, как почему-то?! Ну там другой масштаб, другая трагедия! А тут всего лишь навсего местечковая перестрелочка на окраине Барнаула ))

0  0
3.01.2018 10:18
- гость -

Как это некому работать, численности не хватает (!!!) может хлопцы просто не исполняют свои обязанности....

0  0
3.01.2018 10:20
- гость -

3.01.2018 10:18
- гость - Так и я про это. Начальника нет и имать то некому лиходеев....

0  0
3.01.2018 10:21
- гость -

Надо быстрее нового Гоцмана назначать... А так стрельба начнется ....

0  0
3.01.2018 11:01
гость

15 лет такого не было и вот опять, к чему бы это? Возвращаемся?

0  0
3.01.2018 11:36
- гость -

наверняка водила порамсил с кем-то, а потом принялся сваливать, ему в догон навалили. конечно останавливаться и задерживать он не стал. а теперь "вмашинебылидети"

0  0
3.01.2018 11:42
Директор СССР

15 лет такого не было и вот опять, к чему бы это? Возвращаемся?

А что вы хотели? Крымняш все же радовались, санкции, бюджет пустой, сейчас бензин по 55 рублей будет, работы нет, денег нет, само собой, начнут грабить, воровать и убивать. Ну то есть уже начали

0  0
3.01.2018 12:28
Che

Директор СССР

Правильно говорят простота - хуже воровства. Ога они там так и сидят, и думают вам деньги раздать, и народ такой еще - "не надо тратить на нас(страну), лучше вывезите вложите в долговые расписки запада, целее будут, а нам подешевле продукты сделайте" ухахах )))) примерно такое мышление у людей пишущих подобное.

Да, да надо в стране вообще ничего не строить, не вкладывать хоть какието копейки из фондов , лучше пусть лежат. А еще лучше олигархату больше вывозить нужно из страны - ИНФЛЯЦИЯ меньше будет - РАДОСТЬ то людям!

0  0
3.01.2018 12:34
- гость -

Даа печалька, больше трех не собираться, больше двое не стоять.
Нац гвардия как у пиндосов. На украину с прибалтами смотрим какие там флаги и шествия. А у самих что??? никто ничего не видит??? Кто у нас то???? аналогия прямая вроде как ...???? Флаги победы только 9 мая... только вот не в окружении народной милиции уже... хотя все норм страна развивается достояние народное и прочее...

0  0
3.01.2018 13:24
Директор СССР

Che, ты дурачок?

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3.01.2018 16:44
точный

Милиция не ищет стрелявшего,а выясняет подробности...

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