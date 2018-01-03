По сообщению ГУ МЧС Алтайского края, в среду, 3 января, в регионе есть вероятность риска с техногенными пожарами в жилом секторе в результате неосторожного обращения с огнем, эксплуатации печей и теплопроизводящих установок. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться в Егорьевском и Бийском районах.
Риски вырастают в связи с нарушеними мер безопасности при использовании пиротехнической продукции в новогодние праздники.
Из-за погодных условий возможно увеличение количества ДТП на всей территории края. Низкая температура и гололедица могут спровоцировать аварии. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральной трассе Р-256 в Первомайском и Косихинском районах, А-322 в Рубцовском и Алейском районах.
"На озерах и реках края возможны происшествия, обусловленные провалами людей и техники на льду. Остальные риски, рассматриваемые на территории Алтайского края, прогнозируются в пределах среднестатистических значений", — сообщается на официальном сайте МЧС региона.
Также есть вероятность риска возникновения ЧС на объектах ЖКХ.
Комментарии
где больше народу там бОльшая вероятнать происшествий!!!
ааааааааа! я всё ещё умный после первого января...
Сидеть и спокойно прогнозировать техногенные чрезвычайные ситуации (ЧС) и говорить о нарушении мер безопасности при использовании пиротехнической продукции в новогодние праздники, это профнепригодность службы по профилактике и ликвидации ЧС. Во Владивостоке новогодним салютом оборвали ЛЭП!?