Огромный снеговик украшает одну из крыш бийских многоэтажек. Снежную фигуры неизвестные слепили на одном из многоквартирных домов города. "Городу нужен новый герой!", — подписано под фото.
Снимком гигантского снеговика пользователи поделились в инстаграме, сообщает сайт "Катунь 24".
Комментарии
Ну, Я не чему не удивлюсь, даже если его в кандидаты в президенты выдвинут - некая политическая партия как независимийшего кандидата....
А не было мысли, что снеговичек сигануть с крыши вниз может?
Неудивительно, что крыши протекают. Походили по мерзлой крыше и появились трещины, а весной течь. Сделали гадость людям и можно на весь свет сказать об этом. Все кто живет на последних этажах поймут .Да хорошими делами прославиться нельзя.