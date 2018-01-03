Фото: Joel Marklund / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Сборная России уступила американцем со счетом 2:4 в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира, который проходил в Баффало.
Примечательно, что наша сборная осталась без медалей впервые за восемь лет.
Еще перед началом молодежного чемпионата мира эксперты называли сборную США главным фаворитом. Также встреча российских и американских хоккеистов по всем прогнозам должна была стать одной из самых ярких на турнире. И матч оправдал ожидания.
В первом периоде большое преимущество имела сборная США. Американцы открыли счет на третьей минуте, в большинстве отличился Киффер Беллоуз.
Наши спортсмены тоже использовали момент в середине периода. Но вскоре американцывновь вышли вперед. Кайлер Ямамото успел первым на добивание после своего же броска.
Во втором периоде игра была уже равной. Однако команды не отличились забитыми шайбами. В начале третьей двадцатиминутки Андрей Алтыбармакян в одиночку протащил шайбу через всю площадку и сравнял счет.
Однако за семь минут до сирены Киффер Беллоуз второй раз пробил наши ворота. Четвертую шайбу американцы забросили уже в пустые ворота.
В полуфиналах сыграют Канада — Чехия и Швеция — США.
Комментарии
Детского спорта НЕТ, всё что делается в последние 10 лет очковтирательство....., весь спорт на деньги родителей - а если 70% "конци с концами" свести не могут, то от куда "самородкам" взяться.....
Р,S.: Шикарная реклама - Дедушка берёт кредит что бы купить внуку хоккейную форму - рядом сидит отец которому даже ЭТО не карману - Россия вперёд......
да пофиг
Ответим на агрессию , ядерным ударом !!!
Чемпионы растут из детского спорта. А он у нас платный и постоянно дорожающий. Впрочем как и детские сады и всё остальное. Скоро вообще спорт загнется без подпитки молодыми спортсменами.
В том-то и дело, что 8 лет назад заняли 6 место, а на следующий год - 2011 - золото взяли. Да ещё и канадцев там за третий период разломали. Не смогли пацаны, бывает.
Для любой советской сборной любое место кроме первого было провалом, а сейчас это норма. Теряем позиции во всем от авиастроения и медицинских услуг до хоккея...
Надо было выпустить на лед молодого перспективного Владимира Путина. Он по семь шайб забрасывает.
Инвестиции в хоккейную форму ребёнка отбиваются, если он научится хорошо играть и уедет за океан рубить бабло в НХЛ.
Пусть дети играют в русские игры - лапту, городки и не нужно никакого дорогостоящего импортного снаряжения.
Так все равно отобрали бы
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Ага и в сифу тряпкой на перемене
опять гордится нечем, поражение за поражением
что такое!? мочу подменить не удалось?
После таких сообщений невольно приходит мысль о государственной поддержке мельдониевой программы России, как об этом написала международная комиссия в своем расследовании. Хорошо, что отстали от пичканья малолеток.
Чтобы появлялись новые Харламовы, детский спорт должен быть доступным и массовым. Чтоб ребёнку заниматься хоккеем нужно минимум 15т.р./мес., а если большинство родителей еле концы с концами сводит, то откуда возьмутся Чемпионы?